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В «Сочи» высказались о ситуации Дркушича

09 Августа 2024 • 17:31 Комментировать

Дмитрий Рубашко, который занимает должность генерального директора «Сочи», высказался о ситуации с будущим защитника Вани Дркушича. Ранее слухи связывали словенского футболиста с рядом клубов.

«Многие клубы проявляют интерес к Дркушичу, но конкретно говорить не буду. Будет это полная продажа или аренда с выкупом зависит от возможностей клубов. Надеюсь, решения по будущему Дркушича осталось ждать не так долго», - цитирует Рубашко Sport24.

Ваня Дркушич хорошо проявил себя на чемпионате Европы, где отыграл от свистка до свистка во всех четырёх матчах сборной Словении. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что «Сочи» сейчас выступает во втором по рангу футбольном дивизионе России.

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