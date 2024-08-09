Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Бояринцев недоволен результатами «Ротора» на старте сезона

09 Августа 2024 • 12:00 Комментировать
Тюмень
...
Ротор
11.08 15:00

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о результатах команды в начале нового сезона Мелбет-Первой лиги.

«Объективно — старт на троечку. Я думаю, что в матчах с тульским «Арсеналом» и «Нефтехимиком» мы спокойно могли зацепиться за ничьи. Тогда можно было бы поставить оценку хорошо», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Специалист заявил, что не стоит сейчас говорить о борьбе за выход в РПЛ. Задача «Ротора» — создать боеспособный коллектив, подытожил Бояринцев.

После четырех туров «Ротор» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав четыре очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Денис Бояринцев

Новости по матчу

07 Августа
21:02
Актуальная ставка и прогноз на матч Тюмень  – Ротор Мелбет-Первой лиги – 10 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТЮМЕНЬ РОТОР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Спартак» купил Кёна — источник Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев недоволен результатами «Ротора» на старте сезона
11:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в субботу сыграет с «Шинником»
11:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» меняют систему подогрева
08 Августа
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Чайки» Руденко – игрок месяца в Мелбет-Первой лиге
21:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: Дркушич близок к отъезду из России
17:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» готова отдать в аренду Арбузова
17:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Колыванов дал совет вылетевшим из РПЛ клубам Мелбет-Первой лиги
17:33 · Россия. Премьер-лига
У «Ротора» нет права выкупа Кухарчука
17:28 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук рассказал, кто повлиял на его переход в «Ротор»
07 Августа
20:21 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов назвал два минуса Мелбет-Первой лиги
17:34 · Россия. Премьер-лига
«Ротор» арендовал игрока «Химок» официально
06 Августа
22:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гбамбле может перейти в «Шинник», ивуариец не устроил Кононова в «Торпедо» слухи
21:38 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук близок к переходу в «Ротор», игрок уже едет в Волгоград
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент отреагировал на информацию о срыве трансфера Пршира в «Урал» эксклюзив
05 Августа
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» в последней атаке дожал «Енисей»
04 Августа
21:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» ушёл с последнего места, дожав «Родину»
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» вырвался в лидеры благодаря быстрому голу в ворота «Ротора»
19:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» ушёл из зоны вылета, одолев «Шинник» в битве аутсайдеров
11:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воецкий: «Поражение для нас отрезвляющее, это в любом случае моя вина»
03 Августа
20:29 · Россия. Премьер-лига
Бабурин назвал лучшего вратаря РПЛ эксклюзив
20:27 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин рассказал, удивил ли его кто-то из участников РПЛ на старте сезона эксклюзив
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» разгромлен «Аланией»
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» с «Соколом» не порадовали моментами и голами
17:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Приоритет — поездка в Европу»
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ни «Торпедо», ни «Чайка» не смогли возглавить Первую лигу
Все новости
Рекомендуем