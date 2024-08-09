Бояринцев недоволен результатами «Ротора» на старте сезона

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о результатах команды в начале нового сезона Мелбет-Первой лиги.

«Объективно — старт на троечку. Я думаю, что в матчах с тульским «Арсеналом» и «Нефтехимиком» мы спокойно могли зацепиться за ничьи. Тогда можно было бы поставить оценку хорошо», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Специалист заявил, что не стоит сейчас говорить о борьбе за выход в РПЛ. Задача «Ротора» — создать боеспособный коллектив, подытожил Бояринцев.

После четырех туров «Ротор» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав четыре очка.