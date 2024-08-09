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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» в субботу сыграет с «Шинником»

09 Августа 2024 • 11:57 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Шинник
10.08 16:00

Хабаровский СКА в субботу проведёт матч пятого тура Мелбет-Первой лиги. Соперником станет команда «Шинник» из Ярославля, а сама игра состоится в Раменском на «Леон Арене». Напомним, что домашний стадион дальневосточником находится в ремонте.

В прошлом сезоне «Шинник» финишировал на седьмом месте и едва не включился в борьбу за топ-4. В текущем сезоне футболисты из Ярославля занимают 18-е место, их соперник идет 16-м, набрав на три очка больше.

Начало матча в 16:00, все билеты на футбол бесплатные. Прямая трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ», сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник СКА-Хабаровск

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Бесплатная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровск  – Шинник Мелбет-Первой лиги – 10 августа 2024
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СКА-ХАБАРОВСК ШИННИК
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