«СКА-Хабаровск» в субботу сыграет с «Шинником»

Хабаровский СКА в субботу проведёт матч пятого тура Мелбет-Первой лиги. Соперником станет команда «Шинник» из Ярославля, а сама игра состоится в Раменском на «Леон Арене». Напомним, что домашний стадион дальневосточником находится в ремонте.

В прошлом сезоне «Шинник» финишировал на седьмом месте и едва не включился в борьбу за топ-4. В текущем сезоне футболисты из Ярославля занимают 18-е место, их соперник идет 16-м, набрав на три очка больше.

Начало матча в 16:00, все билеты на футбол бесплатные. Прямая трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ», сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск».

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