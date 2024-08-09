На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» меняют систему подогрева

В Хабаровске продолжается ремонт стадиона имени Ленина. Председатель Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, председатель попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» Керим Сунгуров контролирует ход работ.

«На главном футбольном поле региона началась замена вышедшей из строя системы подогрева», - написал Сунгуров в своем телеграм-канале.

Также отмечается, на стадионе уже демонтирован газон и извлекаются трубы подогрева. После замены коллектора системы подогрева будет устроена новая «подушка» газона. Сообщается, что эта стадия ремонта затянется на несколько недель.

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