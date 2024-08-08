Форвард «Чайки» Руденко – игрок месяца в Мелбет-Первой лиге

В Мелбет-Первой лиге назвали игрока прошедшего июля. Им стал форвард «Чайки» из Песчанокопского Владислав Руденко. У 28-летнего футболиста за первые четыре тура первенства набралось четыре голевых действия – два забитых гола и две голевые передачи. Тройку лучших с Руденко разделили Саид Алиев из «Нефтехимика» и Михаил Левашов из «Арсенала».

К слову, «Чайка» очень удачно начала сезон. У клуба по итогу четырёх туров набралось восемь очков в активе, занимает команда в турнирной таблице третье место, отставая от первого на четыре. Лидером таблицы является тульский «Арсенал» с 12 баллами, второе место занимает «Нефтехимик» из Нижнекамска.