Агент: Дркушич близок к отъезду из России

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о будущем словенского игрока.

«Сейчас он более близок к тому, чтобы покинуть Россию», — приводит слова Ратковицы «ВсеПроСпорт».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. За это время он появился на поле в 66 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил сетку ворот соперников и записал на свой счет две голевые передачи.

Действующий трудовой договор Дркушича с «Сочи» рассчитан до конца текущего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.