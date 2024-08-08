«Балтика» готова отдать в аренду Арбузова

Калининградская «Балтика» готова отдать в аренду Ярослава Арбузова.

Как сообщает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале, молодой футболист не получает игровую практику в калининградском клубе Мелбет-Первой лиги. На данный момент он играет за «Балтику-БФУ» во Второй лиге Б.

Источник отмечает, что такой расклад совсем не устраивает молодого игрока. «Балтика», в то же время, готова отдать в аренду Ярослава в другой клуб.

Отметим, что в этом сезоне Арбузов на футбольном поле за основу «Балтики» ещё не появлялся. Полузащитнику 20 лет, он является воспитанником московского ЦСКА.