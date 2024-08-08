Колыванов дал совет вылетевшим из РПЛ клубам Мелбет-Первой лиги

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о командах, которые по итогу прошлого сезона РПЛ покинули элитный российский дивизион. Это «Урал», «Балтика» и «Сочи».

«Нужно ещё привыкнуть к этому чемпионату. Все команды плюс-минус ровные. Там меньше мастерства и футболисты ниже уровнем, но больше борьбы, а также команды хорошо готовы физически. В Первой лиге нелегко, не нужно думать, что там легко», - говорит Колыванов с «Чемпионатом».

Напомним, что на данный момент после четырёх туров Мелбет-Первой лиги «Урал» с семью очками занимает седьмое место таблицы. Чуть ниже на девятом месте «Балтика» с шестью очками. «Сочи» имеет четыре очка и занимает десятое место.