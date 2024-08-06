Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Гбамбле может перейти в «Шинник», ивуариец не устроил Кононова в «Торпедо» слухи

06 Августа 2024 • 22:16 Комментировать

Нападающий Нене Гбамбле может перейти в другой клуб Мелбет-Первой лиги – ярославский «Шинник».

По информации Metaratings, новичок московского «Торпедо» не устроил главного тренера «автозаводцев» Олега Кононова. Ситуация не меняется, хоть Гбамбле и продолжает тренироваться с «Торпедо». Прошлым клубом легионера был грозненский «Ахмат», в клуб Премьер-лиги он перебрался летом 2023 года. Летом 2024 года перешёл в «Торпедо».

«Шинник» по итогу первых четырёх туров нового сезона Мелбет-Первой лиги – абсолютный аутсайдер турнира. У коллектива ноль очков и четыре поражения. Главным тренером команды является Дмитрий Черышев.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Шинник трансферы футбола - лето 2024 Нене Гбамбле ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты В клубе РПЛ заявили о желании подписать Дзюбу Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» «Реал» расстанется с восходящей звездой Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку» Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал победу над «Реалом» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Жиго готов вернуться в «Спартак»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Где смотреть футбол в России в новом сезоне Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Августа
22:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гбамбле может перейти в «Шинник», ивуариец не устроил Кононова в «Торпедо» слухи
21:38 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук близок к переходу в «Ротор», игрок уже едет в Волгоград
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент отреагировал на информацию о срыве трансфера Пршира в «Урал» эксклюзив
05 Августа
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» в последней атаке дожал «Енисей»
04 Августа
21:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» ушёл с последнего места, дожав «Родину»
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» вырвался в лидеры благодаря быстрому голу в ворота «Ротора»
19:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» ушёл из зоны вылета, одолев «Шинник» в битве аутсайдеров
11:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воецкий: «Поражение для нас отрезвляющее, это в любом случае моя вина»
03 Августа
20:29 · Россия. Премьер-лига
Бабурин назвал лучшего вратаря РПЛ эксклюзив
20:27 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин рассказал, удивил ли его кто-то из участников РПЛ на старте сезона эксклюзив
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» разгромлен «Аланией»
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» с «Соколом» не порадовали моментами и голами
17:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Приоритет — поездка в Европу»
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ни «Торпедо», ни «Чайка» не смогли возглавить Первую лигу
14:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Дркушича отреагировал на информацию о ПАОКе
13:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Бурмистрова: «Договорились, что Никита получит должность в «Сочи»
13:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дркушич может перейти из «Сочи» в европейский клуб
02 Августа
21:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Фернандеса позволил «Балтике» добыть первую победу в сезоне
19:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» в большинстве отыгралась с 0:2 против «Тюмени»
01 Августа
21:40 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» не пропускает дома в 2024 году
31 Июля
20:03 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» арендовало Соколова у «Крыльев Советов» официально
17:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Урала» попросил пока не оценивать старт команды в Мелбет-Первой лиге
12:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: «Сочи» не согласовал условия трансфера Дркушича ни с одним клубом»
10:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» объявил о подписании полузащитника официально
29 Июля
23:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» - чистый лидер Мелбет-Первой лиги после трёх туров, «Сочи» в зоне вылета
Все новости
Рекомендуем