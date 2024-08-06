Нападающий Нене Гбамбле может перейти в другой клуб Мелбет-Первой лиги – ярославский «Шинник».

По информации Metaratings, новичок московского «Торпедо» не устроил главного тренера «автозаводцев» Олега Кононова. Ситуация не меняется, хоть Гбамбле и продолжает тренироваться с «Торпедо». Прошлым клубом легионера был грозненский «Ахмат», в клуб Премьер-лиги он перебрался летом 2023 года. Летом 2024 года перешёл в «Торпедо».

«Шинник» по итогу первых четырёх туров нового сезона Мелбет-Первой лиги – абсолютный аутсайдер турнира. У коллектива ноль очков и четыре поражения. Главным тренером команды является Дмитрий Черышев.