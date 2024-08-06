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Агент отреагировал на информацию о срыве трансфера Пршира в «Урал» эксклюзив

06 Августа 2024 • 17:07 Комментировать
Уфа
...
Урал
12.08 17:30

Горан Фишер, агент полузащитника «Горицы» Юрицы Пршира, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о срыве трансфера игрока в «Урал».

Ранее в СМИ сообщалось, что екатеринбургский клуб не смог договориться с 24-летним футболистом.  

— Да, действительно вариант с «Уралом» был, но не сложилось. Есть ли интерес от других команд из России? Да, есть, — заявил агент.

В прошлом сезоне Пршир принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хорватского хавбека составляет 2,5 млн евро.

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