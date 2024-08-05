«Арсенал» в последней атаке дожал «Енисей»

Стартовавший в Мелбет-Первой лиге с трёх побед «Арсенал» в заключительном матче четвёртого тура принимал «Енисей». Уже в дебюте Александр Ломакин при развитии атаки по левой половине поля выполнил хорошую проникающую передачу на ближний край штрафной площади, Александр Масловский зацепился за мяч и затем выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Тимофей Шипунов оторвался от защитников «Арсенала» и головой отправил мяч в правый угол ворот - 0:1. В середине тайма Ансор Хабибов прошёл по левому флангу, далее сместился чуть ближе к центру и вернул мяч на бровку Григрию Жилкину, а тот выполнил хорошую подачу к дальнему углу вратарской, Данил Липовой в свою очередь хорошо набежал на мяч и в прыжке головой отправил мяч в ближний угол ворот - 1:1.

После перерыва Роман Минаев ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, голкипер быстро выбросился на соперника и не позволил форварду «Арсенала» пробить по воротам, мяч отскочил к линии штрафной площади, Никита Раздорских пробил по воротам, мяч попал в плечо защитнику. Максим Савельев получил хороший заброс от Ломакина из центра поля к правому углу штрафной площади, оторвался от защитника, а затем с правого края штрафной пробил в ближний угол ворот, кипер сложился и ногой отбил мяч на угловой. Кирилл Большаков с левой половины поля из-за пределов штрафной площади решил пробить в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Липовой совершил рывок по правому флангу, далее ворвался в штрафную площадь, сделал смещение в центр штрафной и пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. Сергей Ткачёв с левой половины поля от линии штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Под финальный свисток «Арсенал» вырвал победу - Ткачёв разогнал атаку, далее Максим Турищев перевёл мяч на левую половину поля, Алан Цараев оказался у линии штрафной площади и отлично пробил под правую штангу, вратарь не имел шансов на спасение.

2:1, «Арсенал» набрал 12 очков и продолжает лидировать, у соперника только три балла.