Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Арсенал» в последней атаке дожал «Енисей»

05 Августа 2024 • 20:59 Комментировать
Арсенал Тула
2:1
Енисей

Стартовавший в Мелбет-Первой лиге с трёх побед «Арсенал» в заключительном матче четвёртого тура принимал «Енисей». Уже в дебюте Александр Ломакин при развитии атаки по левой половине поля выполнил хорошую проникающую передачу на ближний край штрафной площади, Александр Масловский зацепился за мяч и затем выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Тимофей Шипунов оторвался от защитников «Арсенала» и головой отправил мяч в правый угол ворот - 0:1. В середине тайма Ансор Хабибов прошёл по левому флангу, далее сместился чуть ближе к центру и вернул мяч на бровку Григрию Жилкину, а тот выполнил хорошую подачу к дальнему углу вратарской, Данил Липовой в свою очередь хорошо набежал на мяч и в прыжке головой отправил мяч в ближний угол ворот - 1:1.

После перерыва Роман Минаев ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, голкипер быстро выбросился на соперника и не позволил форварду «Арсенала» пробить по воротам, мяч отскочил к линии штрафной площади, Никита Раздорских пробил по воротам, мяч попал в плечо защитнику. Максим Савельев получил хороший заброс от Ломакина из центра поля к правому углу штрафной площади, оторвался от защитника, а затем с правого края штрафной пробил в ближний угол ворот, кипер сложился и ногой отбил мяч на угловой.  Кирилл Большаков с левой половины поля из-за пределов штрафной площади решил пробить в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Липовой совершил рывок по правому флангу, далее ворвался в штрафную площадь, сделал смещение в центр штрафной и пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. Сергей Ткачёв с левой половины поля от линии штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Под финальный свисток «Арсенал» вырвал победу - Ткачёв разогнал атаку, далее Максим Турищев перевёл мяч на левую половину поля, Алан Цараев оказался у линии штрафной площади и отлично пробил под правую штангу, вратарь не имел шансов на спасение.

2:1, «Арсенал» набрал 12 очков и продолжает лидировать, у соперника только три балла.

Протокол игры  
Арсенал Тула2:1Енисей
  7'Шипунов Тимофей (0:1)
(1:1) Липовой Данил22'  
(2:1) Цараев Алан90'  
Левашов МихаилПеченкин Никита  42' 46' (Раздорских Никита ( 46') Большаков КириллБердников АлексейЖилкин ГригорийЦараев АланКайнов МаксимДмитриев Олег 46' (Ндука Ифеани Давид ( 46') Липовой Данил 82' (Никитин Андрей Владимирович ( 82') Хабибов Ансор 75' (Ткачёв Сергей ( 75') Минаев Роман 72' (Турищев Максим ( 72')
Запасные: Шевченко ЕвгенийКоротков Александр АлександровичКашинцев ТимофейПопов АртёмАзявин ИльяМельников ДаниилСугробов Владимир
Антипин СтаниславРукас ТомасЦесь Ян 83' (Ширяев Максим ( 83') Масловский АлександрГилязетдинов АртурЛомакин АлександрНадольский Александр  44' 52' (Денисов Роман ( 52') Самойлов ДенисЧуканов АндреаШипунов Тимофей  71' 78' (Григорьев Даниил ( 78') Савельев Максим 78' (Молтенинов Илья ( 78')
Запасные: Мазурин АндрейЛайкин МаксимШамов ЕгорТихонов Денис
05 августа.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Енисей Арсенал Тула

Новости по матчу

03 Августа
18:38
Ставка и прогноз на матч Арсенал – Енисей Мелбет-Первой лиги – 5 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» поражены Гюлером Гвардиола высказался о Лионеле Месси Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» «Спартак» решил продать нападающего Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону»
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Тула Арсенал Тула
Енисей Енисей
2
1
2.05 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» в последней атаке дожал «Енисей»
04 Августа
21:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» ушёл с последнего места, дожав «Родину»
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» вырвался в лидеры благодаря быстрому голу в ворота «Ротора»
19:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» ушёл из зоны вылета, одолев «Шинник» в битве аутсайдеров
11:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воецкий: «Поражение для нас отрезвляющее, это в любом случае моя вина»
03 Августа
20:29 · Россия. Премьер-лига
Бабурин назвал лучшего вратаря РПЛ эксклюзив
20:27 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин рассказал, удивил ли его кто-то из участников РПЛ на старте сезона эксклюзив
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» разгромлен «Аланией»
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» с «Соколом» не порадовали моментами и голами
17:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Приоритет — поездка в Европу»
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ни «Торпедо», ни «Чайка» не смогли возглавить Первую лигу
14:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Дркушича отреагировал на информацию о ПАОКе
13:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Бурмистрова: «Договорились, что Никита получит должность в «Сочи»
13:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дркушич может перейти из «Сочи» в европейский клуб
02 Августа
21:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Фернандеса позволил «Балтике» добыть первую победу в сезоне
19:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» в большинстве отыгралась с 0:2 против «Тюмени»
01 Августа
21:40 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» не пропускает дома в 2024 году
31 Июля
20:03 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» арендовало Соколова у «Крыльев Советов» официально
17:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Урала» попросил пока не оценивать старт команды в Мелбет-Первой лиге
12:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: «Сочи» не согласовал условия трансфера Дркушича ни с одним клубом»
10:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» объявил о подписании полузащитника официально
29 Июля
23:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» - чистый лидер Мелбет-Первой лиги после трёх туров, «Сочи» в зоне вылета
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» дожал «Ротор» и продолжает идти без потерь
22:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
В матче «Ротора» и тульского «Арсенала» травмировался главный арбитр
14:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент высказалась о ситуации Макарчука
Все новости
Рекомендуем