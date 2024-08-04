«КАМАЗ» ушёл с последнего места, дожав «Родину»

В почти полных стартовых четырех турах Мелбет-Первой лиги «Родина» и «КАМАЗ» показали слабую игру в атаке, забив два и один гол соответственно, но при этом хозяева шли в очке от первого места онлайн-таблицы, а соперник только сегодня ушел с последней строчки.

Первый момент возник после аута у штрафной «КАМАЗа», и Михаил Рядно пробил чуть правее ворот. Сурхайхан Абдуллаев финтил в чужой штрафной и получил по ногам - пенальти. Роман Акбашев направил мяч в левый угол ворот, и отлично сыграл голкипер Александр Корякин, не пропускавший в этом сезоне. Гости были ближе к успеху и после перерыва. Руслан Апеков с угла вратарской не смог пробить кипера. А позже он со штрафного перебросил стенку и попал в левый нижний угол, но и здесь парировано. На 89-й минуте гости добились своего - Давид Караев метров с 20 аккуратно поразил правый нижний угол ворот - 0:1.

«Родина» делит шестое место, соперник - 13-е.