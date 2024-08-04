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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» ушёл с последнего места, дожав «Родину»

04 Августа 2024 • 21:55 Комментировать
Родина Москва
0:1
КАМАЗ
окончен

В почти полных стартовых четырех турах Мелбет-Первой лиги «Родина» и «КАМАЗ» показали слабую игру в атаке, забив два и один гол соответственно, но при этом хозяева шли в очке от первого места онлайн-таблицы, а соперник только сегодня ушел с последней строчки.

Первый момент возник после аута у штрафной «КАМАЗа», и Михаил Рядно пробил чуть правее ворот. Сурхайхан Абдуллаев финтил в чужой штрафной и получил по ногам - пенальти. Роман Акбашев направил мяч в левый угол ворот, и отлично сыграл голкипер Александр Корякин, не пропускавший в этом сезоне. Гости были ближе к успеху и после перерыва. Руслан Апеков с угла вратарской не смог пробить кипера. А позже он со штрафного перебросил стенку и попал в левый нижний угол, но и здесь парировано. На 89-й минуте гости добились своего - Давид Караев метров с 20 аккуратно поразил правый нижний угол ворот - 0:1.

«Родина» делит шестое место, соперник - 13-е.

Протокол игры  
Родина Москва0:1КАМАЗ
  90'Караев Давид (0:1)
Корякин АлександрСокол Артём 70' (Шадринцев Дмитрий ( 70') Рядно Михаил 80' (Данилин Максим Алексеевич ( 80') Крижан МитчаКлещенко АлександрМещанинов АртёмФищенко РусланМусаев Леон  83'Рейна Йорди  62' 80' (Шайхтдинов Дамир ( 80') Гордюшенко АстемирКалмыков Амур 59' (Юшин Александр ( 59')
Запасные: Самко ВладиславТананеев ДмитрийЮдинцев ГеоргийМаркитесов ДмитрийКочиев ХетагТрунтаев ЕгорСангаре ДэвидАйдаров Сергей
Анисимов АртурПочивалин ВалерийАбрамов Артём 73' (Апеков Руслан ( 73') Гюрджан Артём  35'Кусяпов ТалгатМаругин Даниил  16'Горелов Павел 90' (Дерюгин Александр ( 90') Защепкин Роман 73' (Караев Давид ( 73') Акбашев Роман 73' (Ратников Савелий ( 73') Абдуллаев Сурхайхан 77' (Фартуна Борис ( 77') Козлов Иван
Запасные: Ермолаев НиколайГерасимов Дмитрий
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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Родина Москва

Новости по матчу

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18:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Родина – КАМАЗ Мелбет-Первой лиги – 4 августа 2024
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