«Нефтехимик» вырвался в лидеры благодаря быстрому голу в ворота «Ротора»

Притормозивший в прошлом туре Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» в субботу принимал «Ротор». Бодрый старт был многообещающим, но опасные моменты были только в первой 10-минутке. На третьей минуте передача в штрафную площадь гостей на Константина Шильцова, который скинул Султану Джамилову в касание, а тому оставалось только попасть в ворота, что он и сделал - 1:0. Передача с правого фланга от Шильцова, и с правой ноги с 20 метров Саид Алиев бил в верхний угол, но немного не хватило точности его удару.

«Нефтехимик» был сильнее «Ротора» и с 9 очками настиг «Арсенал» на вершине таблицы. Соперник - на 10-й позиции с 4 баллами.