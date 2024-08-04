«Нефтехимик» вырвался в лидеры благодаря быстрому голу в ворота «Ротора»

Притормозивший в прошлом туре Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» в субботу принимал «Ротор». Бодрый старт был многообещающим, но опасные моменты были только в первой 10-минутке. На третьей минуте передача в штрафную площадь гостей на Константина Шильцова, который скинул Султану Джамилову в касание, а тому оставалось только попасть в ворота, что он и сделал - 1:0. Передача с правого фланга от Шильцова, и с правой ноги с 20 метров Саид Алиев бил в верхний угол, но немного не хватило точности его удару.
«Нефтехимик» был сильнее «Ротора» и с 9 очками настиг «Арсенал» на вершине таблицы. Соперник - на 10-й позиции с 4 баллами.
Протокол игры
|(1:0) Джамилов Султан3'
Янович Никита•Кахидзе Александр•Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Сагуткин Даниил•Емельянов Данила•Родин Даниил•Джамилов Султан85' (Першин Матвей (85') • 88'Шильцов Константин78' (Морозов Кирилл (78') •Петров Максим Вячеславович90' (Валиахметов Эдуард (90') •Алиев Саид46' (Магомедов Рашид (46')
Чагров Никита•Швецов Максим• 9'Никитин Алексей32' (Соколов Игорь (32') •Прищепа Дмитрий•Шумских Алексей66' (Мухин Евгений (66') •Семёнов Андрей Игоревич•Плотников Никита46' (Тюрин Владислав (46') •Таликин Дамир46' (Шильников Глеб (46') •Мальцев Михаил•Болотов Евгений•Морозов Владислав65' (Агеев Михаил (65')
04 августа.
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