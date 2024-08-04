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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» вырвался в лидеры благодаря быстрому голу в ворота «Ротора»

04 Августа 2024 • 19:58 Комментировать
Нефтехимик
1:0
Ротор
окончен

Притормозивший в прошлом туре Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» в субботу принимал «Ротор». Бодрый старт был многообещающим, но опасные моменты были только в первой 10-минутке. На третьей минуте передача в штрафную площадь гостей на Константина Шильцова, который скинул Султану Джамилову в касание, а тому оставалось только попасть в ворота, что он и сделал - 1:0. Передача с правого фланга от Шильцова, и с правой ноги с 20 метров Саид Алиев бил в верхний угол, но немного не хватило точности его удару.

«Нефтехимик» был сильнее «Ротора» и с 9 очками настиг «Арсенал» на вершине таблицы. Соперник - на 10-й позиции с 4 баллами.

Протокол игры  
Нефтехимик1:0Ротор
(1:0) Джамилов Султан3'  
Янович НикитаКахидзе АлександрСитдиков МаратШоркин МаксимСагуткин ДаниилЕмельянов ДанилаРодин ДаниилДжамилов Султан 85' (Першин Матвей ( 85'  88') Шильцов Константин 78' (Морозов Кирилл ( 78') Петров Максим Вячеславович 90' (Валиахметов Эдуард ( 90') Алиев Саид 46' (Магомедов Рашид ( 46')
Запасные: Голыбин РенатГолубев АндрейМарухин ВладимирТолстопятов НиколайШарифуллин Линар
Чагров НикитаШвецов Максим  9'Никитин Алексей 32' (Соколов Игорь ( 32') Прищепа ДмитрийШумских Алексей 66' (Мухин Евгений ( 66') Семёнов Андрей ИгоревичПлотников Никита 46' (Тюрин Владислав ( 46') Таликин Дамир 46' (Шильников Глеб ( 46') Мальцев МихаилБолотов ЕвгенийМорозов Владислав 65' (Агеев Михаил ( 65')
Запасные: Камлашев ДаниилУсанов АлексейЛутцев АртёмАверкиев Вадим
04 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Нефтехимик

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Ставка и прогноз на матч Нефтехимик – Ротор  Мелбет-Первой лиги – 4 августа 2024
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