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Мелбет-Первая лига

«Сочи» ушёл из зоны вылета, одолев «Шинник» в битве аутсайдеров

04 Августа 2024 • 19:28 Комментировать
Шинник
0:2
Сочи
окончен

Представители зоны вылета, «Шинник» и «Сочи», встретились в четвёртом туре Мелбет-Первой лиги. Недавний серебряный призер РПЛ наконец-то смог порадовать своих болельщиков, одержав первую победу. На 16-й минуте Кирилл Никитин получил по ногам в штрафной - пенальти. Марсело  Алвеш с точки на силу запустил мяч в левый угол ворот и открыл счет. Вскоре голкипер «Шинника» после паса от защитника запоздал с выносом мяча и уступил его Никитину, но тот умудрился не попасть в створ. В ответ Василий Алейников в падении прострелил на пустые ворота, и Тимур Жамалетдинов сравнял, но из офсайда.

В начале второго тайма игроки «Шинника» снова придумали себе проблемы. После обычного навеса Анатолия Макарова защитник срезал мяч в штангу, а Руслан Барт просто подставил ногу у пустой части рамки - 0:2.

«Сочи» с третьего места с конца поднимается на 10-е, у соперника же четыре поражения подряд.

Протокол игры  
Шинник0:2Сочи
  18'Марсело Алвеш (0:1)
  55'Барт Руслан (0:2)
Вамбольт ДенисЗагре Бен АзизЧёрный АртурШакуро Павел 76' (Лаук Максим ( 76') Косогоров Артемий  16'Алейников ВасилийКуль Руслан 58' (Якушевич Глеб ( 58') Султонов Мухаммад 58' (Зинков Вячеслав ( 58') Самойлов Дмитрий  87'Сухомлинов Данила 57' (Фофана Сулейман ( 57') Жамалетдинов Тимур 46' (Малахов Артём ( 46')
Запасные: Кузьминых НиколайКалинин ГлебМитров ТимофейДжон ДжонатанСкворцов Лев
Карабашев НикитаМагаль РусланЛитвинов ВячеславМарсело АлвешЗаика КириллМакаров Анатолий 74' (Крамарич Мартин ( 74') Никитин Кирилл 61' (Лазарев Владислав ( 61') Барт Руслан 74' (Суслов Кирилл ( 74') Лёвин Владислав 61' (Макарчук Артём ( 61') Начо Сааведра  11'Гуарирапа Сауль
Запасные: Бурмистров НикитаФёдоров ЗахарКожемякин ОлегЗаболотный НиколайШагиахметов РусланУшатов КириллРудаков МаксимСафронов Илья
04 августа.
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