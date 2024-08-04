«Сочи» ушёл из зоны вылета, одолев «Шинник» в битве аутсайдеров

Представители зоны вылета, «Шинник» и «Сочи», встретились в четвёртом туре Мелбет-Первой лиги. Недавний серебряный призер РПЛ наконец-то смог порадовать своих болельщиков, одержав первую победу. На 16-й минуте Кирилл Никитин получил по ногам в штрафной - пенальти. Марсело Алвеш с точки на силу запустил мяч в левый угол ворот и открыл счет. Вскоре голкипер «Шинника» после паса от защитника запоздал с выносом мяча и уступил его Никитину, но тот умудрился не попасть в створ. В ответ Василий Алейников в падении прострелил на пустые ворота, и Тимур Жамалетдинов сравнял, но из офсайда.

В начале второго тайма игроки «Шинника» снова придумали себе проблемы. После обычного навеса Анатолия Макарова защитник срезал мяч в штангу, а Руслан Барт просто подставил ногу у пустой части рамки - 0:2.

«Сочи» с третьего места с конца поднимается на 10-е, у соперника же четыре поражения подряд.