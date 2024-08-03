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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» разгромлен «Аланией»

03 Августа 2024 • 17:58 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:3
Алания
окончен

Хабаровский СКА и «Алания» соперничали в матче четвёртого тура Мелбет-Первой лиги. Алан Чочиев разогнал контратаку и сыграл в штрафную соперника, а там Тарас Гаглоев пробил с разворота с левый угол ворот - 0:1. Павел Долгов у линии штрафной соперника в борьбе с оппонентами улучил момент для удара и по дуге перебросил голкипера, просто шедевральный момент и 0:2. Артём Симонян оказался сам с мячом в штрафной, но не стал разворачиваться, а пробил пяткой - парировано.

В начале второго тайма Аллон Бутаев с края штрафной обводил голкипера и попал в перекладину. Туда же стрельнул Долгов, убрав с пути оппонента. Батраз Хадарцев выдал выверенный пас на правый край вратарской, там Долгов выиграл позицию у опекуна и головой вколотил мяч в сетку - 0:3.

«Алания» набирает семь очков и выходит на пятое место, соперник с тремя баллами над зоной вылета.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск0:3Алания
  21'Гаглоев Тарас (0:1)
  36'Долгов Павел (0:2)
  60'Долгов Павел (0:3)
Имамов ИсламСадики НехарНосков Егор 46' (Поярков Николай ( 46'  48') Журавлёв ЮрийБыков АртёмБавин Юрий 73' (Мирошниченко Никита ( 73') Цаллагов ДзамболатСимонян Артём  38' 46' (Гаджимурадов Рамазан ( 46') Першин НикитаАлиев Камран 67' (Гаглоев Александр ( 67') Гонгадзе Георгий 58' (Костюков Михаил ( 58')
Запасные: Покидышев НиколайХалимбеков РустамГонгапшев АльбекЕршов КириллШарльЕмельянов РоманКузнецов Алексей
Солдатенко РостиславТатаев Алексей  27'Москаленчик ИльяБутаев Аллон 75' (Дауров Руслан ( 75') Бага АланПлиев КонстантинЦаллагов ИбрагимГаглоев Тарас 67' (Тарба Заур ( 67') Макаров Сергей 67' (Кокоев Давид ( 67') Чочиев Алан 46' (Хадарцев Батраз ( 46') Долгов Павел 78' (Абдоков Нури ( 78')
Запасные: Хугаев АланЗасеев АзаматГубиев ЭрикНатабашвили Георгий
03 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Алания СКА-Хабаровск

Новости по матчу

02 Августа
16:00
Бесплатная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровск  – Алания Мелбет-Первой лиги – 3 августа 2024
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Сегодня, 03 Августа
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
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