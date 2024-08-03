«СКА-Хабаровск» разгромлен «Аланией»

Хабаровский СКА и «Алания» соперничали в матче четвёртого тура Мелбет-Первой лиги. Алан Чочиев разогнал контратаку и сыграл в штрафную соперника, а там Тарас Гаглоев пробил с разворота с левый угол ворот - 0:1. Павел Долгов у линии штрафной соперника в борьбе с оппонентами улучил момент для удара и по дуге перебросил голкипера, просто шедевральный момент и 0:2. Артём Симонян оказался сам с мячом в штрафной, но не стал разворачиваться, а пробил пяткой - парировано.

В начале второго тайма Аллон Бутаев с края штрафной обводил голкипера и попал в перекладину. Туда же стрельнул Долгов, убрав с пути оппонента. Батраз Хадарцев выдал выверенный пас на правый край вратарской, там Долгов выиграл позицию у опекуна и головой вколотил мяч в сетку - 0:3.

«Алания» набирает семь очков и выходит на пятое место, соперник с тремя баллами над зоной вылета.