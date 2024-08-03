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Мелбет-Первая лига

«Урал» с «Соколом» не порадовали моментами и голами

03 Августа 2024 • 17:55 Комментировать
Урал
0:0
Сокол
окончен

Претенденты на высокие места в таблице Мелбет-Первой лиги, «Урал» и «Сокол», встретились в матче четвёртого тура. Цена очков в битве с конкурентами была высокой, возможно, поэтому сегодня не было обилия моментов.

На 44-й минуте вратарь хозяев ошибся при вводе мяча в игру, отдав его сопернику, однако удар спартаковского воспитанника, Данилы Полубояринова с 25 метров цели не достиг. На 72-й минуте уже уральцы атаковали  - Илья Ишков отметился ударом с линии штрафной, но вратарь спас свои ворота, а на добивании у хозяев определен офсайд.

0:0 в итоге, «Сокол» с 8 очками делит второе место, у соперника 7 пунктов и пятая строчка.

Протокол игры  
Урал0:0Сокол
Щербицкий ДенисБевеев МингиянБегич Сильвие  90'Филипенко ЕгорГогличидзе ЛеоМишкич Даниел 84' (Эмерсон Иллой-Айет ( 84') Чудин Иван 46' (Ишков Илья ( 46') Железнов Юрий 71' (Порохов Илья ( 71') Егорычев АндрейВоронов Максим 55' (Каштанов Алексей ( 55') Ионов Алексей 71' (Аюпов Тимур ( 71')
Запасные: Мосин ЕгорМалькевич ВладиславМаргасов ТимофейБочеров ВалерийМамин АртёмСунгатулин ФанильМамин Алексей
Косаревский ПётрМолодцов АртёмСиняк Антон  85'Иванов Дмитрий IIIГуз Александр 75' (Бабаев Владлен ( 75') Сасин Дмитрий 80' (Капленко Никита ( 80') Полубояринов Данил 65' (Саадуев Шамиль ( 65') Чобанов Руслан 80' (Чуриков Иван ( 80') Забелин ПавелКарпицкий ЕгорМаксименко Артём 75' (Ермолин Роман ( 75')
Запасные: Шпитальный ВладиславКрайков ТимурКобахидзе ВладимирДудиев Аслан
03 августа.
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