«Урал» с «Соколом» не порадовали моментами и голами

Претенденты на высокие места в таблице Мелбет-Первой лиги, «Урал» и «Сокол», встретились в матче четвёртого тура. Цена очков в битве с конкурентами была высокой, возможно, поэтому сегодня не было обилия моментов.
На 44-й минуте вратарь хозяев ошибся при вводе мяча в игру, отдав его сопернику, однако удар спартаковского воспитанника, Данилы Полубояринова с 25 метров цели не достиг. На 72-й минуте уже уральцы атаковали - Илья Ишков отметился ударом с линии штрафной, но вратарь спас свои ворота, а на добивании у хозяев определен офсайд.
0:0 в итоге, «Сокол» с 8 очками делит второе место, у соперника 7 пунктов и пятая строчка.
Протокол игры
Щербицкий Денис•Бевеев Мингиян•Бегич Сильвие• 90'Филипенко Егор•Гогличидзе Лео•Мишкич Даниел84' (Эмерсон Иллой-Айет (84') •Чудин Иван46' (Ишков Илья (46') •Железнов Юрий71' (Порохов Илья (71') •Егорычев Андрей•Воронов Максим55' (Каштанов Алексей (55') •Ионов Алексей71' (Аюпов Тимур (71')
Косаревский Пётр•Молодцов Артём•Синяк Антон• 85'Иванов Дмитрий III•Гуз Александр75' (Бабаев Владлен (75') •Сасин Дмитрий80' (Капленко Никита (80') •Полубояринов Данил65' (Саадуев Шамиль (65') •Чобанов Руслан80' (Чуриков Иван (80') •Забелин Павел•Карпицкий Егор•Максименко Артём75' (Ермолин Роман (75')
03 августа.
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