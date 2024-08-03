«Урал» с «Соколом» не порадовали моментами и голами

Претенденты на высокие места в таблице Мелбет-Первой лиги, «Урал» и «Сокол», встретились в матче четвёртого тура. Цена очков в битве с конкурентами была высокой, возможно, поэтому сегодня не было обилия моментов.

На 44-й минуте вратарь хозяев ошибся при вводе мяча в игру, отдав его сопернику, однако удар спартаковского воспитанника, Данилы Полубояринова с 25 метров цели не достиг. На 72-й минуте уже уральцы атаковали - Илья Ишков отметился ударом с линии штрафной, но вратарь спас свои ворота, а на добивании у хозяев определен офсайд.

0:0 в итоге, «Сокол» с 8 очками делит второе место, у соперника 7 пунктов и пятая строчка.