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Мелбет-Первая лига

Ни «Торпедо», ни «Чайка» не смогли возглавить Первую лигу

03 Августа 2024 • 16:56 Комментировать
Торпедо Москва
1:1
Чайка
окончен

В матче четвёртого тура Мелбет-Первой лиги «Торпедо» с «Чайкой» спорили за право выйти на первое место. Игра получилась равной, даже голы команды забили с интервалом в две минуты. В конце первого тайма пробивал по воротам из пределов штрафной Данила Янов, но мяч угодил в руку Равилю Нетфуллину, судья назначил пенальти. Уверенно исполнил пенальти Святослав Кожедуб, разведя голкипера и мяч по разным углам, - 0:1. Тут же отобрал мяч на фланге Руслан Червяков и практически от боковой линии подал в штрафную, но мяч по невероятной траектории влетел в сетку после рикошета от дальней штанги - 1:1.

После перерыва отличным пасом Янов нашел в штрафной соперника Станислава Библика, который пробил в ближний нижний угол, но в падении на угловой перевел вратарь. После навеса с фланга от Червякова пробил с линии штрафной площади Ираклий Манелов, но каким-то чудом спас свою команду голкипер, отбив мяч перед собой.

Ничья 1:1 выводит соперников на второе месте, у них по 8 очков в таблице.

Протокол игры  
Торпедо Москва1:1Чайка
  32'Кожедуб Святослав (0:1)
(1:1) Червяков Руслан34'  
Бабурин ЕгорИваньков Александр IIБородин Сергей АлексеевичШевченко ГлебРоганович БоянЧурич МариоНетфуллин Равиль 85' (Костин Андрей ( 85') Шамкин Даниил  37' 76' (Апонса Вилинтон ( 76') Червяков Руслан 76' (Галкин Владислав ( 76') Горбунов Игорь 46' (Чупаёв Александр ( 46') Максимов Максим 46' (Манелов Ираклий ( 46')
Запасные: Соколов АртёмШитов ВиталийДанилкин ЕгорБайтуков РусланКоновалов ИгорьБотнарь ВиталийОрехов Александр
Штепа МихаилПелих ДанилНестеров Александр  72'Кармаев Никита  68'Пивоваров Дмитрий 46' (Ивашин Андрей ( 46') Кожедуб Святослав 76' (Николаев Олег ( 76') Зарыпбеков ЭльдиярЯнов Данила 89' (Евдокимов Андрей ( 89') Бамматгереев Муслим 46' (Котов Дмитрий ( 46') Библик Станислав 72' (Руденко Владислав ( 72') Хохлачёв Александр
Запасные: Левин МаксимКозаченко ОлегПятибратов ДанилХоданович АндрейМаляров НикитаЧерняков Даниил
03 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Чайка

Новости по матчу

02 Августа
06:59
Актуальная ставка и прогноз на матч Торпедо – Чайка Мелбет-Первой лиги – 3 августа 2024
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