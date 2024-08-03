Ни «Торпедо», ни «Чайка» не смогли возглавить Первую лигу

В матче четвёртого тура Мелбет-Первой лиги «Торпедо» с «Чайкой» спорили за право выйти на первое место. Игра получилась равной, даже голы команды забили с интервалом в две минуты. В конце первого тайма пробивал по воротам из пределов штрафной Данила Янов, но мяч угодил в руку Равилю Нетфуллину, судья назначил пенальти. Уверенно исполнил пенальти Святослав Кожедуб, разведя голкипера и мяч по разным углам, - 0:1. Тут же отобрал мяч на фланге Руслан Червяков и практически от боковой линии подал в штрафную, но мяч по невероятной траектории влетел в сетку после рикошета от дальней штанги - 1:1.

После перерыва отличным пасом Янов нашел в штрафной соперника Станислава Библика, который пробил в ближний нижний угол, но в падении на угловой перевел вратарь. После навеса с фланга от Червякова пробил с линии штрафной площади Ираклий Манелов, но каким-то чудом спас свою команду голкипер, отбив мяч перед собой.

Ничья 1:1 выводит соперников на второе месте, у них по 8 очков в таблице.