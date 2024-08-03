Агент Дркушича отреагировал на информацию о ПАОКе

Агент Младен Ратковица, который работает с защитником Ваней Дркушичем из «Сочи», высказался по поводу сообщений об интересе к футболисту со стороны ПАОКа. По словам агента, греческий клуб действительно проявляет интерес к словенцу.

«Да, ПАОК проявляет интерес к Ване», - цитирует Ратковицу «Спорт-Экспресс».

Ваня Дркушич представляет «Сочи» с начала 2022 года. Интерес к словенскому защитнику вырос, когда он хорошо проявил себя на чемпионате Европы – 2024 в составе сборной Словении.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Дркушича в 3,5 миллиона евро.