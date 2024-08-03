Агент Бурмистрова: «Договорились, что Никита получит должность в «Сочи»

Антон Синьков, агент нападающего «Сочи» Никиты Бурмистрова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, пока 35-летний футболист не планирует завершать игровую карьеру.

«У Никиты контракт с «Сочи» на год, договорились, что потом, скорее всего, получит какую-то должность в клубе. Пока, надеюсь, Бурмистров будет играть», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Бурмистров провёл за «Сочи» 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что сейчас южане выступают в Мелбет-Первой лиге, где в стартовых трёх турах не смогли одержать ни одной победы.