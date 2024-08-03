Дркушич может перейти из «Сочи» в европейский клуб

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич наверняка сменит клубную прописку летом после того, как он хорошо показал себя на чемпионате Европы в составе национальной сборной Словении. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в числе заинтересованных в Дркушиче клубов присутствует ПАОК. Греческий клуб уже навёл справки, но при этом официального предложения пока не поступало.

ПАОК готов заплатить за 24-летнего Дркушича 2,5 миллиона евро плюс бонусы. При этом «Сочи» хочет получить за словенца примерно 4-5 миллионов евро. На текущий момент клуб Мелбет-Первой лиги не готов снижать ценник.