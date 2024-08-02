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Мелбет-Первая лига

Дубль Фернандеса позволил «Балтике» добыть первую победу в сезоне

02 Августа 2024 • 21:59 Комментировать
Балтика
2:0
Черноморец Нв
окончен

После трёх ничейных результатов на старте сезона «Балтика» принимала «Черноморец» в четвёртом туре Мелбет-Первой лиги. Уже на старте игры пенальти назначен в ворота «Черноморца» - Алекс Фернандес совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Сергей Пряхин чуть продвинулся в штрафную площадь и получил по ногам от защитника. Фернандес с «точки» уверенно пробил в левый угол ворот, голкипер гадал и прыгнул в правый угол - 1:0. В конце тайма Кирилл Никишин разогнал атаку хозяев по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Никита Глушков в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника и отскочил на правый край штрафной площади, а уже оттуда Фернандес сильно пробил под ближнюю штангу, и голкипер ничего не смог поделать - 2:0. У соперника Вячеслав Кротов ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, а затем пробил в левый угол ворот, перекладина спасла «Балтику» от пропущенного мяча.

После перерыва такой явной остроты уже не было, есть первая победа калининградцев. Они с 6 очками делят шестое место, соперник - 12-е с тремя пунктами.

Протокол игры  
Балтика2:0Черноморец Нв
(1:0) Фернандес Алекс II13'  
(2:0) Фернандес Алекс II39'  
Бориско МаксимМохаммад Амир 71' (Ковалёв Юрий ( 71') Гассама НатанОсипов АлександрТерентьев ДенисАндраде КевинАванесян ТигранГлушков Никита Андреевич 87' (Петров Илья ( 87') Пряхин Сергей 87' (Маляров Кирилл ( 87') Фернандес Алекс II  19' 58' (Саусь Владислав ( 58') Никишин Кирилл 58' (Эльдарушев Абу-Саид ( 58')
Запасные: Свинов ИльяЛуна ДиегоКалачёв ИльяКапленко КириллЛюбаков ЕгорСтефанович ИльяЗазвонкин Иван
Фролкин ДаниилХабалов Алан 74' (Красильниченко Олег ( 74') Чичинадзе АнриФомин ДенисМусалов Магомед 66' (Гурченко Даниил ( 66') Енин ИванЛанин Олег  68'Мельников Никита  22' 46' (Иванов Егор ( 46') Кротов Вячеслав 72' (Окладников Андрей ( 72') Уридия МерабиРодионов Илья 66' (Антонов Антон ( 66')
Запасные: Будачёв ИванНикифоров НикитаСтолбов КириллКумбурович НиколаРебров ДмитрийЯковлев ДмитрийСтежко Виталий
02 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Черноморец Новороссийск

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08:18
Ставка и прогноз на матч Балтика – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 2 августа 2024
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