Дубль Фернандеса позволил «Балтике» добыть первую победу в сезоне

После трёх ничейных результатов на старте сезона «Балтика» принимала «Черноморец» в четвёртом туре Мелбет-Первой лиги. Уже на старте игры пенальти назначен в ворота «Черноморца» - Алекс Фернандес совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Сергей Пряхин чуть продвинулся в штрафную площадь и получил по ногам от защитника. Фернандес с «точки» уверенно пробил в левый угол ворот, голкипер гадал и прыгнул в правый угол - 1:0. В конце тайма Кирилл Никишин разогнал атаку хозяев по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Никита Глушков в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника и отскочил на правый край штрафной площади, а уже оттуда Фернандес сильно пробил под ближнюю штангу, и голкипер ничего не смог поделать - 2:0. У соперника Вячеслав Кротов ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, а затем пробил в левый угол ворот, перекладина спасла «Балтику» от пропущенного мяча.

После перерыва такой явной остроты уже не было, есть первая победа калининградцев. Они с 6 очками делят шестое место, соперник - 12-е с тремя пунктами.