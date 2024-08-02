«Уфа» в большинстве отыгралась с 0:2 против «Тюмени»

Неважно стартовавшие «Уфа» и «Тюмень» открыли программу матчей четвёртого тура Мелбет-Первой лиги. Гости дважды шокировали соперника уже в стартовые 15 минут. Денис Талалай с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дмитрий Купцов оторвался от защитников «Уфы» и головой пробил удачно в левый угол ворот, голкипер ничего не смог поделать - 0:1. Оливье Кенфак со входа в штрафную площадь по правой половине поля плотно пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке отбил мяч перед собой, а затем Артём Воропаев спокойно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку - 0:2. На 35-й минуте Мигран Агеян убежал к штрафной площади по правой половине поля в очередной раз, на этот раз Давид Шавлохов в подкате сбил соперника и получил прямую красную карточку, «Тюмень» осталась вдесятером. Никита Мацхарашвили разогнал атаку по левой половине поля, далее с помощью рикошета мяч дошёл до Гуренко, Артём убежал к лицевой линии поля и выполнил передачу в центр штрафной площади, Алихан Шаваев в касание пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке отбил тяжёлый мяч на правый угол вратарской, где уже удачно на добивании сыграл Агеян, который с помощью рикошета отправил мяч в ворота - 1:2.

В середине второго тайма Мацхарашвили разыграл угловой с Гуренко, далее с левого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади, после борьбы последовал прострел в центр вратарской от Владислава Ложкина, мяч от защитника «Тюмени» отскочил в центр к линии вратарской, где удачно расположился Кутин, что позволило Денису в касание отправил мяч в левый угол ворот - 2:2.

«Тюмень» набрала четвертое очко и делит восьмое место, у соперника на один балл меньше.