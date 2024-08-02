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Мелбет-Первая лига

«Уфа» в большинстве отыгралась с 0:2 против «Тюмени»

02 Августа 2024 • 19:31 Комментировать
Уфа
2:2
Тюмень
окончен

Неважно стартовавшие «Уфа» и «Тюмень» открыли программу матчей четвёртого тура Мелбет-Первой лиги. Гости дважды шокировали соперника уже в стартовые 15 минут. Денис Талалай с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дмитрий Купцов оторвался от защитников «Уфы» и головой пробил удачно в левый угол ворот, голкипер ничего не смог поделать - 0:1. Оливье Кенфак со входа в штрафную площадь по правой половине поля плотно пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке отбил мяч перед собой, а затем Артём Воропаев спокойно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку - 0:2. На 35-й минуте Мигран Агеян убежал к штрафной площади по правой половине поля в очередной раз, на этот раз Давид Шавлохов в подкате сбил соперника и получил прямую красную карточку, «Тюмень» осталась вдесятером. Никита Мацхарашвили разогнал атаку по левой половине поля, далее с помощью рикошета мяч дошёл до Гуренко, Артём убежал к лицевой линии поля и выполнил передачу в центр штрафной площади, Алихан Шаваев в касание пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке отбил тяжёлый мяч на правый угол вратарской, где уже удачно на добивании сыграл Агеян, который с помощью рикошета отправил мяч в ворота - 1:2.

В середине второго тайма Мацхарашвили разыграл угловой с Гуренко, далее с левого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади, после борьбы последовал прострел в центр вратарской от Владислава Ложкина, мяч от защитника «Тюмени» отскочил в центр к линии вратарской, где удачно расположился Кутин, что позволило Денису в касание отправил мяч в левый угол ворот - 2:2.

«Тюмень» набрала четвертое очко и делит восьмое место, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Уфа2:2Тюмень
  3'Купцов Дмитрий (0:1)
  19'Воропаев Артём (0:2)
(1:2) Агеян Мигран43'  
(2:2) Кутин Денис65'  
Баклов ОлегТеняев АлександрКарпов ВадимГуренко Артём 81' (Пасевич Роман ( 81') Перченок Александр  83'Кутин ДенисШаваев Алихан 61' (Адаев Владислав ( 61') Анисимов Андрей 46' (Ложкин Владислав ( 46') Мацхарашвили Никита 81' (Захаров Глеб ( 81') Муллин КамильАгеян Мигран 84' (Гыстаров Расул ( 84')
Запасные: Гараев ВикторОзманов ДавидЛукьянов АлександрЧернов Алексей
Савин Андрей  90'Шавлохов Давид  35'Сухорученко МихаилВоропаев АртёмБем АлександрПетров МихаилТалалай Денис  90'Ткачук Денис 46' (Карпов Данил ( 46') Коротаев Александр 46' (Медведев Артём ( 46') Кенфак Оливье 56' (Кулишев Артём ( 56') Купцов Дмитрий 39' (Калугин Никита ( 39')
Запасные: Гошев ЕвгенийПоройков СтаниславМарьянов АндрейКлёнкин ДанилКосарев КириллПетухов Илья
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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Уфа

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01 Августа
08:06
Бесплатная ставка и прогноз на матч Уфа – Тюмень Мелбет-Первой лиги – 2 августа 2024 1
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