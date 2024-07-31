Президент «Урала» попросил пока не оценивать старт команды в Мелбет-Первой лиге

По итогам прошлого сезона «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги, уступив в стыковых матчах. В трёх стартовых турах Мелбет-Первой лиги екатеринбуржцы набрали шесть очков из девяти. Впрочем, президент клуба Григорий Иванов призывает не давать «Уралу» оценок в ближайшие недели.

«Пока рано оценивать наш старт в Первой лиге. Мы провели всего три матча, это очень мало. Пока не могу сказать, хорошо мы стартовали или плохо. Так что давайте пока не будем это обсуждать, вернёмся к этому вопросу через 9-10 туров», - цитирует Иванова Metaratings.

Ближайший матч во втором по рангу футбольном дивизионе «Урал» проведёт в субботу, 3 августа. В этот день команда будет играть против «Сокола» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.