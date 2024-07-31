Агент: «Сочи» не согласовал условия трансфера Дркушича ни с одним клубом»

Футбольный агент Младен Ратковица в беседе с журналистами дал комментарий относительно будущего словенского защитника Вани Дркушича.

«Он останется в «Сочи»? Нет, не останется. Идут переговоры, но «Сочи» не согласовал условия трансфера. Скоро должно появиться что-то конкретное», - передает слова агента «РБ Спорт».

Дркушич выступал за сборную Словении на недавнем чемпионате Европы – 2024. Защитник принял участие в четырех встречах. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Дркушич провел 23 поединка, забил два гола и получил три желтые карточки.