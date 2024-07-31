Состав «Сочи» пополнил российский полузащитник Кирилл Никитин, который выступал за «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается социальных сетях «Сочи».

В прошлом сезоне Никитин провёл за «СКА-Хабаровск» 25 матчей, записал на свой счёт четыре забитых мяча и сделал три результативные передачи на своих партнёров.

Напомним, что «Сочи» в прошлом сезоне занял последнее место в турнирной таблице чемпионата России и вылетел в Первую лигу. В этом сезоне команда Роберта Морено провела три игры, дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Клуб идёт на 16-й строчке в таблице Первой лиги.