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«Сочи» объявил о подписании полузащитника официально

31 Июля 2024 • 10:18 Комментировать

Состав «Сочи» пополнил российский полузащитник Кирилл Никитин, который выступал за «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается социальных сетях «Сочи».

В прошлом сезоне Никитин провёл за «СКА-Хабаровск» 25 матчей, записал на свой счёт четыре забитых мяча и сделал три результативные передачи на своих партнёров.

Напомним, что «Сочи» в прошлом сезоне занял последнее место в турнирной таблице чемпионата России и вылетел в Первую лигу. В этом сезоне команда Роберта Морено провела три игры, дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Клуб идёт на 16-й строчке в таблице Первой лиги.


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