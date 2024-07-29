Тульский «Арсенал» - чистый лидер Мелбет-Первой лиги после трёх туров, «Сочи» в зоне вылета

Ровно три тура позади в розыгрыше Мелбет-Первой лиги-2024/25. Вечером понедельника был сыгран последний матч третьего по счёту тура первенства.

Лидирует в турнирной таблице тульский «Арсенал» со стопроцентным показателем. У «оружейников» девять очков и три минимальных победы над соперниками. Второе место с семью баллами делят сразу четыре клуба – песчанокопская «Чайка», московское «Торпедо», «Сокол» из Саратова и столичная «Родина».

Состав зоны вылета сейчас такой: 16-е место у «Сочи» (один балл), 17-е и 18-е места у «КАМАЗа» и «Шинника», которые пока не смогли набрать очки совсем.

Вылетевший из РПЛ в прошлом сезоне «Урал» разместился на шестом месте с шестью баллами.

«Арсенал» дожал «Ротор» и продолжает идти без потерь