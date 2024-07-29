Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Арсенал» дожал «Ротор» и продолжает идти без потерь

29 Июля 2024 • 22:33 Комментировать
Ротор
0:1
Арсенал Тула
окончен

Успешно стартовавшие в Мелбет-Первой лиги «Ротор» и «Арсенал» провели заключительный матч третьего тура. Уже в дебюте Игорь Соколов пробежался по правой бровке и выполнил классный кросс в центр штрафной, Владислав Тюрин опередил защитника и головой с отличной позиции пробил немного выше перекладины. Григорий Жилкин из глубины с левого фланга выполнил заброс в ближнюю часть штрафной, Сергей Ткачёв получил мяч за спинами защитников и с острого угла пробил выше перекладины. Максим Кайнов из глубины сделал заброс в левую часть штрафной, Ткачёв головой перевёл мяч в центр, а Евгению Шевченко не хватило пары сантиметров, дабы с убойной позиции пробить по воротам.

После перерыва Ткачёв со стандарта с 30 метров мощно пальнул в правый верхний угол, вратарь уже не реагировал на этот выстрел, но хозяев выручила штанга, красивейший мог получиться гол. Стандарт на правом фланге заработали хозяева. Тюрин классно навесил в центр штрафной, а Владислав Морозов из отличной позиции головой пробил точно в руки киперу. Алан Цараев получил мяч у левого угла штрафной, сместился немного в центр и с 20 метров плотно пробил по воротам, игровой снаряд пролетел чуть выше перекладины. Красивую комбинацию перед штрафной соперника разыграли гости, после чего Алексей Бердников с 17 метров пробил по воротам, но мяч полетел немного выше левого угла.

На 90-й минуте угловой на левом фланге заработали туляки, с навесом Цараева хозяева справились и вынесли мяч на Никиту Раздорских, который с подбора от линии штрафной пробил точно в левый нижний угол, и снаряд от штанги влетел в цель - 0:1. Данил Липовой перехватил мяч на чужой половине поля, вырвался левее центра на рандеву с голкипером, ушёл в лицевую от него, а затем пробил в сетку с внешней стороны ворот.

«Арсенал» лидирует, победив в третий раз со счетом 1:0. Соперник делит восьмую строчку.

Протокол игры  
Ротор0:1Арсенал Тула
  90'Раздорских Никита (0:1)
Чагров Никита  90'Семёнов Андрей ИгоревичШумских АлексейШвецов МаксимПрищепа ДмитрийПяткин Иван 24' (Плотников Никита ( 24') Болотов Евгений  50'Тюрин Владислав 78' (Никитин Алексей ( 78') Соколов Игорь 46' (Таликин Дамир ( 46') Мальцев Михаил 68' (Агеев Михаил ( 68') Морозов Владислав 68' (Завезён Юрий ( 68')
Запасные: Донцов КириллBatyr UmirovКамлашев ДаниилШильников ГлебУсанов АлексейАверкиев ВадимМухин Евгений
Левашов МихаилПеченкин НикитаБердников АлексейЖилкин ГригорийКайнов МаксимДмитриев Олег 65' (Цараев Алан ( 65') Липовой ДанилНдука Ифеани Давид 87' (Коротков Александр Александрович ( 87') Ткачёв Сергей 65' (Хабибов Ансор ( 65') Шевченко Евгений 59' (Раздорских Никита ( 59') Азявин Илья  16' 46' (Турищев Максим ( 46')
Запасные: Кашинцев ТимофейПопов АртёмМинаев РоманСуханов Артём РомановичСугробов ВладимирНикитин Андрей Владимирович
29 июля.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Арсенал Тула

Новости по матчу

Сегодня, 29 Июля
22:33
«Арсенал» дожал «Ротор» и продолжает идти без потерь
27 Июля
21:58
Ставка и прогноз на матч Ротор — Арсенал Первой лиги России — 29 июля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ольмо готов перейти только в один клуб Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Эндрик повторил действие Роналду и Мбаппе на презентации в «Реале» Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» «Ливерпуль» нашёл замену Салаху «Манчестер Юнайтед» выбирает из двух полузащитников «Реала» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году У «Реала» есть серьёзная проблема с составом
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Ольмо готов перейти только в один клуб Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ротор Ротор
Арсенал Тула Арсенал Тула
0
1
2.95 3.35 2.32
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» дожал «Ротор» и продолжает идти без потерь
22:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
В матче «Ротора» и тульского «Арсенала» травмировался главный арбитр
14:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент высказалась о ситуации Макарчука
28 Июля
21:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» вышла в лидеры, забив 4 гола в ворота «Нефтехимика»
21:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» откатился в зону вылета после поражения от «СКА-Хабаровска»
21:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» вырвала победу у «Алании» и вышла в лидеры
20:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» выиграла у «Шинника» битву неудачников старта сезона
07:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» приняла решение по Фернандесу
27 Июля
21:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» остановил победную серию «Урала» 1
20:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» вышел в лидеры, забив один гол «КамАЗу»
16:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» на 90-й минуте вырвало победу над «Енисеем»
09:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» проведёт матч против «Сочи»
26 Июля
22:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» с «Уфой» продлили свои безвыигрышные серии
19:58 · Россия. Премьер-лига
Ташуев может сменить Гаранина в «Черноморце»
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не платил «Уралу» 2,5 млн евро за Дмитриева слухи
18:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Аттият-Аллах вернулся в «Сочи» после самовольного отъезда
17:41 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» покинул форвард, забивший в первом туре РПЛ официально
17:35 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» отвергли возможное подписание Дзюбы, Джикии и Марио Фернандеса
15:33 · Россия. Премьер-лига
Дмитриев — новый игрок «Спартака» официально
15:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» купил российского игрока
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован 1 слухи
25 Июля
17:22 · Россия. Премьер-лига
Рядно – игрок «Родины» официально
11:19 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отдал защитника в аренду «СКА-Хабаровску» официально
24 Июля
20:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Родина» практически согласовали переход Рядно слухи
19:45 · Россия. Премьер-лига
Александр Зуев перешёл в «Тобол» официально
Все новости
Рекомендуем