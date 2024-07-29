«Арсенал» дожал «Ротор» и продолжает идти без потерь

Успешно стартовавшие в Мелбет-Первой лиги «Ротор» и «Арсенал» провели заключительный матч третьего тура. Уже в дебюте Игорь Соколов пробежался по правой бровке и выполнил классный кросс в центр штрафной, Владислав Тюрин опередил защитника и головой с отличной позиции пробил немного выше перекладины. Григорий Жилкин из глубины с левого фланга выполнил заброс в ближнюю часть штрафной, Сергей Ткачёв получил мяч за спинами защитников и с острого угла пробил выше перекладины. Максим Кайнов из глубины сделал заброс в левую часть штрафной, Ткачёв головой перевёл мяч в центр, а Евгению Шевченко не хватило пары сантиметров, дабы с убойной позиции пробить по воротам.

После перерыва Ткачёв со стандарта с 30 метров мощно пальнул в правый верхний угол, вратарь уже не реагировал на этот выстрел, но хозяев выручила штанга, красивейший мог получиться гол. Стандарт на правом фланге заработали хозяева. Тюрин классно навесил в центр штрафной, а Владислав Морозов из отличной позиции головой пробил точно в руки киперу. Алан Цараев получил мяч у левого угла штрафной, сместился немного в центр и с 20 метров плотно пробил по воротам, игровой снаряд пролетел чуть выше перекладины. Красивую комбинацию перед штрафной соперника разыграли гости, после чего Алексей Бердников с 17 метров пробил по воротам, но мяч полетел немного выше левого угла.

На 90-й минуте угловой на левом фланге заработали туляки, с навесом Цараева хозяева справились и вынесли мяч на Никиту Раздорских, который с подбора от линии штрафной пробил точно в левый нижний угол, и снаряд от штанги влетел в цель - 0:1. Данил Липовой перехватил мяч на чужой половине поля, вырвался левее центра на рандеву с голкипером, ушёл в лицевую от него, а затем пробил в сетку с внешней стороны ворот.

«Арсенал» лидирует, победив в третий раз со счетом 1:0. Соперник делит восьмую строчку.