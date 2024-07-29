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В матче «Ротора» и тульского «Арсенала» травмировался главный арбитр

29 Июля 2024 • 22:25 Комментировать
Ротор
0:1
Арсенал Тула
окончен

Неприятный эпизод случился в понедельничном матче третьего тура российской Мелбет-Первой лиги. Главный рефери поединка между «Ротором» и тульским «Арсеналом» Роман Галимов получил травму ближе к концовке основного времени встречи.

Пару минут игра была на паузе после травмы левой ноги у Галимова. В это время он передавал амуницию своему ассистенту Дмитрию Прокопову.

К концовке игры «Ротора» и «Арсенала» счёт на табло до сих пор не открыт – 0:0. Текстовую трансляцию матча проводит наш портал. Эта игра завершает череду поединков третьего тура Мелбет-Первой лиги.

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