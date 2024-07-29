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Агент высказалась о ситуации Макарчука

29 Июля 2024 • 14:42 Комментировать

Агент Марьяна Кашчелан, которая работает с защитником «Сочи» Артёмом Макарчуком, высказалась на тему будущего футболиста. По словам агента, желания уйти из «Сочи» у Макарчука нет.

«Артём очень внимательно рассматривает любой трансфер, чтобы не сделать неправильный шаг. К игроку был интерес из Турции, но там предлагали только аренду на сезон, что не устроило ни Макарчука, ни «Сочи», - цитирует Кашчелан «Спорт-Экспресс».

Агент также сообщила о контактах с клубами Российской премьер-лиги, но отметила, что конкретики сейчас нет.

Добавим, что 28-летний Артём Макарчук оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 2,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Марьяна Кашчелан Артём Макарчук трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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