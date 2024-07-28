«Чайка» вышла в лидеры, забив 4 гола в ворота «Нефтехимика»

В предпоследнем матче третьего тура Мелбет-Первой лиги пересеклись отлично стартовавшие «Чайка» и «Нефтехимик». Первый тайм получился более острым, и в его концовке предопределилась судьба поединка. Александр Хохлачёв навесил с левого фланга, а Муслим Бамматгереев головой примерно с линии вратарской переправил мяч в правый угол - 1:0. Момент у «Нефтехимика» - Саид Алиев пробил в падении примерно с правого угла вратарской, а голкипер отразил мяч на угловой. Замучили песчанокопцы нижнекамцев подачами в центр штрафной площади. В конце концов Данила Янов сделал навес примерно с правой боковой границы штрафной площади, а Станислав Библик продавил во вратарской двоих оппонентов и головой послал мяч в сетку - 2:0. Ответ гостей - пробивал низом Саид Алиев с линии штрафной площади, а кипер сотворил спасение, и мяч прокатился левее створа на угловой. Пробил головой Александр Хохлачёв с нескольких метров головой - получилось поверх створа.

На 63-й минуте Данила Емельянов подал угловой «Нефтехимика» с правого фланга, после чего «Чайка» провела разящую контратаку, Владиславу Руденко было трудно пробивать изнутри чужой штрафной, так как наверняка мяч попал бы во вратаря или двух защитников «Нефтехимика», поэтому он покатил мяч правее на Данилу Янова, который легко поразил чужие ворота с острого угла - 3:0. В концовке убрав мяч от Максима Шоркина, Владислав Руденко мощно приложился из-за пределов штрафной площади и вонзил мяч в правую девятку - 4:0.

«Чайка» с 7 очками входит в квартет лидеров, у соперника на один балл меньше.