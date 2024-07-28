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Мелбет-Первая лига

«Сочи» откатился в зону вылета после поражения от «СКА-Хабаровска»

28 Июля 2024 • 21:06 Комментировать
Сочи
1:2
СКА-Хабаровск

Плохо стартовавшие «Сочи» и «СКА-Хабаровск» провели матч третьего тура Мелбет-Первой лиги.

На 43-й минуте контратака удалась гостям, Артём Симонян протащил мяч и отдал к линии штрафной на Камрана Алиева, тот покатил правее на Георгия Гонгадзе, который первым же касанием с 13 метров вогнал снаряд в сетку - 0:1. В конце второго тайма Алиев получил мяч в штрафной соперника и низом пробил в дальний угол, снаряд пролетел между ног защитника и попал точно в цель - 0:2.

Момент у хозяев поля, Захар Фёдоров атаковал ворота гостей с угла вратарской, однако кипер спас свои ворота! И всё-таки сочинцы вернули интригу, после навеса с углового Олег Кожемякин головой поразил ворота бывшей команды - 1:2. После заброса в чужую штрафную Сауль Гуарирапа головой скинул мяч к углу вратарской, а Мартин Крамарич расстреливал ворота соперника с близкого расстояния, но вратарь выручил.

Хабаровчане набрали первые три очка в сезоне, а соперник с одним баллом идет третьим с конца.

Протокол игры  
Сочи1:2СКА-Хабаровск
  43'Гонгадзе Георгий (0:1)
  81'Алиев Камран (0:2)
(1:2) Кожемякин Олег90'  
Рудаков МаксимЗаика Кирилл  45'Марсело Алвеш  59'Макарчук Артём 60' (Крамарич Мартин ( 60') Кожемякин ОлегКравцов Кирилл 76' (Шагиахметов Руслан ( 76') Начо СааведраБарт Руслан 76' (Бурмистров Никита ( 76') Лёвин Владислав 81' (Фёдоров Захар ( 81') Сафронов Илья 60' (Магаль Руслан ( 60') Гуарирапа Сауль
Запасные: Лазарев ВладиславКарабашев НикитаМакаров АнатолийСуслов КириллЗаболотный НиколайУшатов КириллЛитвинов Вячеслав
Имамов Ислам  82'Садики Нехар 73' (Журавлёв Юрий ( 73') Носков Егор 78' (Поярков Николай ( 78') Покидышев НиколайБыков АртёмБавин ЮрийЦаллагов ДзамболатСимонян Артём 73' (Мирошниченко Никита ( 73') Першин Никита  74' 79' (Гаджимурадов Рамазан ( 79') Алиев КамранГонгадзе Георгий 58' (Гонгапшев Альбек ( 58')
Запасные: Халимбеков РустамКостюков МихаилШарльГаглоев АлександрКузнецов Алексей
28 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Сочи СКА-Хабаровск

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