«Сочи» откатился в зону вылета после поражения от «СКА-Хабаровска»

Плохо стартовавшие «Сочи» и «СКА-Хабаровск» провели матч третьего тура Мелбет-Первой лиги.

На 43-й минуте контратака удалась гостям, Артём Симонян протащил мяч и отдал к линии штрафной на Камрана Алиева, тот покатил правее на Георгия Гонгадзе, который первым же касанием с 13 метров вогнал снаряд в сетку - 0:1. В конце второго тайма Алиев получил мяч в штрафной соперника и низом пробил в дальний угол, снаряд пролетел между ног защитника и попал точно в цель - 0:2.

Момент у хозяев поля, Захар Фёдоров атаковал ворота гостей с угла вратарской, однако кипер спас свои ворота! И всё-таки сочинцы вернули интригу, после навеса с углового Олег Кожемякин головой поразил ворота бывшей команды - 1:2. После заброса в чужую штрафную Сауль Гуарирапа головой скинул мяч к углу вратарской, а Мартин Крамарич расстреливал ворота соперника с близкого расстояния, но вратарь выручил.

Хабаровчане набрали первые три очка в сезоне, а соперник с одним баллом идет третьим с конца.