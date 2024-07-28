«Родина» вырвала победу у «Алании» и вышла в лидеры

Набравшие по четыре очка на старте сезона «Алания» и «Родина» провели матч третьего тура Мелбет-Первой лиги. Команды не впечатляют результативной игрой, и сегодня тоже много моментов не создали. В конце первого тайма гости создали два момента. Йорди Рейна с восемнадцати метров слева пробил под перекладину, а вратарь в прыжке перевёл мяч за пределы поля. Леон Мусаев сделал заброс к воротам, после двух рикошетов мяч отскочил к Рейне, который с семи метров пробил мимо кипера в левый угол, а вот у штанги оказался Ибрагим Цаллагов, который и отбил мяч головой.

На 71-й минуте Астемир Гордюшенко по левому флангу сделал заброс вперёд на Амура Калмыкова, а сам побежал в центр под ответную передачу. Амур вовремя вернул мяч Астемиру, который с линии штрафной площади точно пробил в правый угол ворот, и вратарь в прыжке спасти свою команду не смог - 0:1.

У «Алании» остается четыре очка, а «Родина» вошла в квартет лидеров.