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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» выиграла у «Шинника» битву неудачников старта сезона

28 Июля 2024 • 20:32 Комментировать
Шинник
0:2
Тюмень
окончен

В третьем туре Мелбет-Первой лиги встретились «Шинник» и «Тюмень», начавшие сезон с поражений. Реальная опасность впервые возникла только на 38-й минуте - зацепился за мяч Тимур Жамалетдинов в чужой штрафной и сбросил под удар Мухаммаду Султонову, но тот с ходу пробил выше перекладины. С дальней дистанции неожиданно пробил по воротам Данила Сухомлинов после сольного прохода, но мяч вратарь в прыжке перевел на угловой.

После перерыва разыграли штрафной удар гости, после чего прострелил в штрафную Оливье Кенфак на Дмитрия Купцова, который пробил в касание, но угодил точно в штангу. На 59-й минуте отобрал мяч на фланге Денис Ткачук, прорвался в атаку и подал в центр штрафной, здесь пробил головой Кенфак, но сыграл не лучшим образом голкипер, пропустив снаряд над рукой, 0:1. На 90-й минуте очередной провал кипера «Шинника», он ошибся на выходе, перехватил снаряд Александр Коротаев, оторвался от защитника и спокойно отправил снаряд в пустые ворота с ближней дистанции - 0:2.

Ярославцы остаются на дне таблицы, у соперника первые три очка.

Протокол игры  
Шинник0:2Тюмень
  59'Кенфак Оливье (0:1)
  90'Коротаев Александр (0:2)
Митров ТимофейСкворцов Лев 64' (Косогоров Артемий ( 64') Чёрный АртурШакуро Павел 69' (Джон Джонатан ( 69') Загре Бен АзизСултонов Мухаммад 64' (Малахов Артём ( 64') Алейников ВасилийСамойлов ДмитрийКуль Руслан 77' (Зинков Вячеслав ( 77') Сухомлинов ДанилаЖамалетдинов Тимур  57' 64' (Лаук Максим ( 64')
Запасные: Вамбольт ДенисКузьминых НиколайКалинин ГлебФофана СулейманЯкушевич Глеб
Савин АндрейСухорученко МихаилШавлохов ДавидВоропаев АртёмБем АлександрТалалай ДенисТкачук Денис 73' (Марьянов Андрей ( 73') Савинов Андрей 87' (Петров Михаил ( 87') Кулишев Артём 65' (Медведев Артём ( 65') Купцов Дмитрий 73' (Клёнкин Данил ( 73') Кенфак Оливье 64' (Коротаев Александр ( 64')
Запасные: Гошев ЕвгенийПоройков СтаниславКалугин НикитаКосарев КириллПетухов Илья
28 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Шинник — Тюмень Первой лиги России — 28 июля 2024
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