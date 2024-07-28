«Тюмень» выиграла у «Шинника» битву неудачников старта сезона

В третьем туре Мелбет-Первой лиги встретились «Шинник» и «Тюмень», начавшие сезон с поражений. Реальная опасность впервые возникла только на 38-й минуте - зацепился за мяч Тимур Жамалетдинов в чужой штрафной и сбросил под удар Мухаммаду Султонову, но тот с ходу пробил выше перекладины. С дальней дистанции неожиданно пробил по воротам Данила Сухомлинов после сольного прохода, но мяч вратарь в прыжке перевел на угловой.

После перерыва разыграли штрафной удар гости, после чего прострелил в штрафную Оливье Кенфак на Дмитрия Купцова, который пробил в касание, но угодил точно в штангу. На 59-й минуте отобрал мяч на фланге Денис Ткачук, прорвался в атаку и подал в центр штрафной, здесь пробил головой Кенфак, но сыграл не лучшим образом голкипер, пропустив снаряд над рукой, 0:1. На 90-й минуте очередной провал кипера «Шинника», он ошибся на выходе, перехватил снаряд Александр Коротаев, оторвался от защитника и спокойно отправил снаряд в пустые ворота с ближней дистанции - 0:2.

Ярославцы остаются на дне таблицы, у соперника первые три очка.