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«Балтика» приняла решение по Фернандесу

28 Июля 2024 • 07:27 Комментировать

Калининградская «Балтика» готова расстаться с форвардом Алексом Фернандесом. Об этом рассказал агент футболиста Эдуардо Пинейро.

«Алекс может покинуть «Балтику», но пока нет ничего конкретного. «Балтика» готова продать Фернандеса, но только за хорошую цену. Интерес к нему есть», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес перешел в калининградский клуб зимой 2024 года. Сумма трансфера составила 850 тысяч евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Алекс принял участие в 18 поединках за «Балтику», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Алекс Фернандес
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