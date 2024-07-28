«Балтика» приняла решение по Фернандесу

Калининградская «Балтика» готова расстаться с форвардом Алексом Фернандесом. Об этом рассказал агент футболиста Эдуардо Пинейро.

«Алекс может покинуть «Балтику», но пока нет ничего конкретного. «Балтика» готова продать Фернандеса, но только за хорошую цену. Интерес к нему есть», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес перешел в калининградский клуб зимой 2024 года. Сумма трансфера составила 850 тысяч евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Алекс принял участие в 18 поединках за «Балтику», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.