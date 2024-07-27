«Черноморец» остановил победную серию «Урала»

В третьем туре Мелбет-Первой лиги уступивший в обоих стартовых матчах «Черноморец» принимал «Урал», набравший шесть баллов. Команды сыграли очень результативно.

Уже на девятой минуте контратака здорово сработала у «Урала» - Андрей Егорычев из центральной зоны отдал пас чуть левее Алексей Ионову, который прострелил, а Илья Ишков в касание переправил мяч в ворота - 0:1. В ответ Алан Хабалов закинул мяч к левому углу вратарской на Мераби Уридию, который пробил в падении и попал в дальнюю штангу. Вячеслав Кротов получил передачу в левой части чужой штрафной площади и прострелил от лицевой линии в расчёте на Даниила Гурченко, но мяч в ворота «Урала» переправил Лео Гогличидзе - автогол и 1:1. На 45-й минуте «Черноморец» забил дважды - Илья Родионов получил короткую поперечную передачу от партнёра и с 16 метров нанес точный удар низом в левый угол - вратарь лишь глазами проводил мяч в сетку. Уридия увидел, что голкипер немного отошёл от своих ворот, да и забросил ему мяч стильно за шиворот - 3:1.

В самом начале второго тайма Юрий Железнов разыграл угловой на левом фланге, получил ответную передачу от партнёра и навесил, а Итало головой примерно с линии вратарской переправил мяч в правый угол - 3:2. К сожалению, после этого игра была закрытой и без явных моментов. В концовке Железнов подал угловой справа на ближнюю штангу, и Андрей в упор головой вонзил мяч в перекладину.

«Урал» делит третье место, противник - 10-е.