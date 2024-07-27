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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» остановил победную серию «Урала»

27 Июля 2024 • 21:35 Комментировать
Черноморец Нв
3:2
Урал
окончен

В третьем туре Мелбет-Первой лиги уступивший в обоих стартовых матчах «Черноморец» принимал «Урал», набравший шесть баллов. Команды сыграли очень результативно.

Уже на девятой минуте контратака здорово сработала у «Урала» - Андрей Егорычев из центральной зоны отдал пас чуть левее Алексей Ионову, который прострелил, а Илья Ишков в касание переправил мяч в ворота - 0:1. В ответ Алан Хабалов закинул мяч к левому углу вратарской на Мераби Уридию, который пробил в падении и попал в дальнюю штангу. Вячеслав Кротов получил передачу в левой части чужой штрафной площади и прострелил от лицевой линии в расчёте на Даниила Гурченко, но мяч в ворота «Урала» переправил Лео Гогличидзе - автогол и 1:1. На 45-й минуте «Черноморец» забил дважды - Илья Родионов получил короткую поперечную передачу от партнёра и с 16 метров нанес точный удар низом в левый угол - вратарь лишь глазами проводил мяч в сетку. Уридия увидел, что голкипер немного отошёл от своих ворот, да и забросил ему мяч стильно за шиворот - 3:1.

В самом начале второго тайма Юрий Железнов разыграл угловой на левом фланге, получил ответную передачу от партнёра и навесил, а Итало головой примерно с линии вратарской переправил мяч в правый угол - 3:2. К сожалению, после этого игра была закрытой и без явных моментов. В концовке Железнов подал угловой справа на ближнюю штангу, и Андрей в упор головой вонзил мяч в перекладину.

«Урал» делит третье место, противник - 10-е.

Протокол игры  
Черноморец Нв3:2Урал
  9'Ишков Илья (0:1)
(1:1) Гогличидзе Лео31'  
(2:1) Уридия Мераби45'  
(3:1) Родионов Илья45'  
  53'Итало 6 (3:2)
Фролкин Даниил  90'Хабалов Алан 82' (Мельников Никита ( 82') Чичинадзе АнриФомин ДенисЛанин ОлегИванов Егор  47' 69' (Кумбурович Никола ( 69') Гурченко ДаниилЕнин ИванУридия Мераби 83' (Столбов Кирилл ( 83') Кротов Вячеслав 57' (Антонов Антон ( 57') Родионов Илья 57' (Окладников Андрей ( 57')
Запасные: Будачёв ИванНикифоров НикитаРебров ДмитрийМусалов МагомедКрасильниченко Олег
Мамин АлексейБегич СильвиеГогличидзе ЛеоМаргасов Тимофей 46' (Бевеев Мингиян ( 46') Егорычев Андрей  54'Мишкич ДаниелИшков Илья 71' (Мосин Егор ( 71') Аюпов Тимур 58' (Воронов Максим ( 58') Каштанов Алексей 77' (Эмерсон Иллой-Айет ( 77') Ионов Алексей 46' (Железнов Юрий ( 46') Итало 6
Запасные: Чудин ИванПорохов ИльяАрапов ДмитрийМалькевич ВладиславБочеров ВалерийМамин АртёмСунгатулин Фаниль
27 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Урал Черноморец Новороссийск

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Ставка и прогноз на матч Черноморец — Урал Первой лиги России — 27 июля 2024
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