«Сокол» вышел в лидеры, забив один гол «КамАЗу»

Уверенно стартовавший в Мелбет-Первой лиге «Сокол» в третьем туре принимал пока не набиравший очки «КамАЗ». Сегодня моментов было не так много, при этом аутсайдеры уже в дебюте могли отличиться. Классный дальний удар был у «КАМАЗа» - голкипер в красивом прыжке выудил мяч из нижнего угла, переведя его на угловой. А вот на старте второго тайма уже саратовская команда добилась успеха, использовав свой лучший шанс - атака через центр, Егор Карпицкий вышел к линии штрафной справа и пробил по диагонали, голкипер ошибся, пропустив мяч под собой - 1:0. «Сокол» также провёл быструю атаку по центру, последовал удар Артёма Максименко, но спасла перекладина ворота «КАМАЗа»

«Сокол» победил и набрал семь очков, это первое место наряду с «Торпедо», соперник замыкает таблицу.