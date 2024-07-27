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Мелбет-Первая лига

«Сокол» вышел в лидеры, забив один гол «КамАЗу»

27 Июля 2024 • 20:03 Комментировать
Сокол
1:0
КАМАЗ
окончен

Уверенно стартовавший в Мелбет-Первой лиге «Сокол» в третьем туре принимал пока не набиравший очки «КамАЗ». Сегодня моментов было не так много, при этом аутсайдеры уже в дебюте могли отличиться. Классный дальний удар был у «КАМАЗа» -  голкипер в красивом прыжке выудил мяч из нижнего угла, переведя его на угловой. А вот на старте второго тайма уже саратовская команда добилась успеха, использовав свой лучший шанс - атака через центр, Егор Карпицкий вышел к линии штрафной справа и пробил по диагонали, голкипер ошибся, пропустив мяч под собой - 1:0. «Сокол» также провёл быструю атаку по центру, последовал удар Артёма Максименко, но спасла перекладина ворота «КАМАЗа»

«Сокол» победил и набрал семь очков, это первое место наряду с «Торпедо», соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Сокол1:0КАМАЗ
(1:0) Карпицкий Егор51'  
Косаревский ПётрСиняк АнтонМолодцов Артём 87' (Шпитальный Владислав ( 87') Иванов Дмитрий IIIБабаев Владлен  63' 68' (Саадуев Шамиль ( 68') Гуз АлександрСасин Дмитрий 87' (Чуриков Иван ( 87') Чобанов РусланПолубояринов Данил 58' (Максименко Артём ( 58') Забелин ПавелКарпицкий Егор 58' (Ермолин Роман ( 58')
Запасные: Крайков ТимурКобахидзе ВладимирКапленко Никита
Анисимов АртурАюкин Руслан 73' (Гюрджан Артём ( 73') Кусяпов Талгат 70' (Ермолаев Николай ( 70') Маругин ДаниилСтародуб ДмитрийПочивалин Валерий 65' (Абрамов Артём ( 65'  90') Козлов ИванАкбашев Роман 65' (Защепкин Роман ( 65') Фартуна Борис 70' (Ратников Савелий ( 70') Горелов ПавелКараев Давид
Запасные: Гращенков Роман
27 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Камаз

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25 Июля
22:20
Актуальный прогноз и ставка на матч Сокол — КАМАЗ Первой лиги России — 27 июля 2024
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