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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» на 90-й минуте вырвало победу над «Енисеем»

27 Июля 2024 • 16:02 Комментировать
Енисей
0:1
Торпедо Москва

«Енисей» с «Торпедо» провели матч третьего тура Мелбет-Первой лиги. В середине первого тайма Денис Тихонов подкараулил отскок мяча на правой половине поля, далее немного сместился к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Из центра поля последовала хорошая передача на ход Чуканову по левой половине поля, Андреа убежал в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, вновь мяч пролетел рядом со штангой. Манелов совершил рывок по левой половине поля, далее Ираклий немного сместился к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Александр Ломакин получил мяч от Чуканова с левой половины поля, капитан «Енисея» подработал мяч и от радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, в очередной раз мяч пролетел рядом со штангой. Равиль Нетфуллин с правой половины поля с дальней дистанции плотно низом пробил в левый угол ворот, голкипер в прыжке отбил мяч на своего партнёра по команде.

Во втором тайме Александр Масловский вошёл в штрафную площадь с левого фланга и плотно пробил в ближний угол ворот, вратарь не стал рисковать и отбил мяч на угловой. Игорь Горбунов с левой половины поля от угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Даниил Шамкин в падении головой пробил в правый угол ворот, кипер в красивом прыжке намертво поймал мяч. Из центра поля последовал заброс на ход Манелову от Нетфуллина, голкипер выскочил за пределы штрафной площади и в подкате выбил мяч подальше от своих владений. На 90-й минуте Боян Роганович из аута с левого фланга вбросил мяч к центру штрафной площади, Нетфуллин подкараулил отскок мяча после верховой борьбы и удачно в касание пробил в правый угол ворот - 0:1.

«Торпедо» с 7 очками вышло на первое место, соперник делит 10-ю строчку.

Протокол игры  
Енисей0:1Торпедо Москва
  90'Нетфуллин Равиль (0:1)
Антипин СтаниславМасловский Александр  61'Гилязетдинов Артур 78' (Ширяев Максим ( 78'  79') Рукас ТомасЦесь ЯнШипунов ТимофейЛомакин АлександрТихонов Денис 90' (Лайкин Максим ( 90') Самойлов ДенисЧуканов Андреа 69' (Молтенинов Илья ( 69') Савельев Максим 69' (Денисов Роман ( 69')
Запасные: Широков АндрейНадольский АлександрГригорьев ДаниилШамов ЕгорТашов Дмитрий
Бабурин ЕгорБородин Сергей АлексеевичШевченко ГлебНасыров Исламжан 89' (Роганович Боян ( 89') Данилкин ЕгорМанелов Ираклий 82' (Червяков Руслан ( 82') Шитов Виталий  37' 46' (Горбунов Игорь ( 46') Шамкин ДаниилКоновалов Игорь 46' (Чупаёв Александр ( 46') Нетфуллин РавильАпонса Вилинтон 46' (Чурич Марио ( 46')
Запасные: Корян АршакГалкин ВладиславМаксимов МаксимВолков МихаилБайтуков РусланКостин АндрейОрехов Александр
27 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Енисей

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25 Июля
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Бесплатный прогноз и ставка на матч Енисей — Торпедо Первой лиги России — 27 июля 2024
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