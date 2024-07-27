«Торпедо» на 90-й минуте вырвало победу над «Енисеем»

«Енисей» с «Торпедо» провели матч третьего тура Мелбет-Первой лиги. В середине первого тайма Денис Тихонов подкараулил отскок мяча на правой половине поля, далее немного сместился к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Из центра поля последовала хорошая передача на ход Чуканову по левой половине поля, Андреа убежал в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, вновь мяч пролетел рядом со штангой. Манелов совершил рывок по левой половине поля, далее Ираклий немного сместился к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Александр Ломакин получил мяч от Чуканова с левой половины поля, капитан «Енисея» подработал мяч и от радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, в очередной раз мяч пролетел рядом со штангой. Равиль Нетфуллин с правой половины поля с дальней дистанции плотно низом пробил в левый угол ворот, голкипер в прыжке отбил мяч на своего партнёра по команде.

Во втором тайме Александр Масловский вошёл в штрафную площадь с левого фланга и плотно пробил в ближний угол ворот, вратарь не стал рисковать и отбил мяч на угловой. Игорь Горбунов с левой половины поля от угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Даниил Шамкин в падении головой пробил в правый угол ворот, кипер в красивом прыжке намертво поймал мяч. Из центра поля последовал заброс на ход Манелову от Нетфуллина, голкипер выскочил за пределы штрафной площади и в подкате выбил мяч подальше от своих владений. На 90-й минуте Боян Роганович из аута с левого фланга вбросил мяч к центру штрафной площади, Нетфуллин подкараулил отскок мяча после верховой борьбы и удачно в касание пробил в правый угол ворот - 0:1.

«Торпедо» с 7 очками вышло на первое место, соперник делит 10-ю строчку.