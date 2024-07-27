«СКА-Хабаровск» проведёт матч против «Сочи»

В третьем туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде против «Сочи». Два года назад южный клуб занял второе место в элитном дивизионе, а сейчас переместился в «Лучшую лигу» и будет пытаться сходу вернуться в Премьер-лигу. При этом начало первенства у сочинцев не задалось - 0:2 от «Урала» и 1:1 с «Балтикой».

Впрочем, и у дальневосточников мало что получалось в первых турах - два поражения на выезде от столичных команд, «Торпедо» (0:4) и «Родины» (0:1).

Команды трижды играли между собой. В 2018/19 СКА набрал одно очко, а в марте этого года в Кубке хабаровчане прошли по пенальти.

28 июля в 19:00 мск можно посмотреть игру на сайте «Матч ТВ», сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск». Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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