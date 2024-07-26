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Мелбет-Первая лига

«Балтика» с «Уфой» продлили свои безвыигрышные серии

26 Июля 2024 • 22:15 Комментировать
Балтика
1:1
Уфа
окончен

Третий тур в Мелбет-Первой лиги стартовал матчем между «Балтикой» и «Уфой». Именитые коллективы пока не побеждали в новом сезоне. Не смогли они прервать печальную серию и сегодня.

На 33-й минуте Амир Мохаммад слева с дальней дистанции пробил по воротам, случился рикошет от ноги защитника, и мяч прилетел в левую штангу. А гости ответили голом: Артём Гуренко слева получил мяч и с двадцати метров хлёстко пробил в дальний угол, а голкипер в прыжке достать сферу не смог - 0:1.

В начале второго тайма могла забивать Никита Глушков, он слева вошёл в штрафную площадь и с 12 метров пробил немного выше перекладины. В следующей атаке Алекс Фернандес справа навесил на Сергея Пряхина, который головой пробил в левую штангу, от которой мяч заскочил в сетку - 1:1.

«Уфа» с двумя очками занимает 12-е место, у соперника на один балл больше.

Протокол игры  
Балтика1:1Уфа
  35'Гуренко Артём (0:1)
(1:1) Пряхин Сергей56'  
Бориско МаксимГассама НатанОсипов Александр 71' (Терентьев Денис ( 71') Андраде Кевин  20'Мохаммад Амир 71' (Петров Илья ( 71') Маляров КириллПряхин Сергей 80' (Стефанович Илья ( 80') Глушков Никита АндреевичКапленко Кирилл 46' (Аванесян Тигран ( 46') Фернандес Алекс IIНикишин Кирилл 87' (Саусь Владислав ( 87')
Запасные: Свинов ИльяКовалёв ЮрийЛуна ДиегоТитков НиколайКалачёв ИльяЛюбаков ЕгорАрбузов Ярослав
Баклов Олег  90'Карпов ВадимТеняев Александр  80'Захаров ГлебГуренко АртёмПерченок Александр  47'Анисимов Андрей  33'Пасевич Роман 80' (Гараев Виктор ( 80') Мацхарашвили НикитаГыстаров Расул  22' 62' (Исаев Шамиль ( 62') Муллин Камиль
Запасные: Шаваев АлиханОзманов ДавидАгеян МигранЧернов АлексейЛожкин Владислав
26 июля.
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