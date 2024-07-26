«Балтика» с «Уфой» продлили свои безвыигрышные серии

Третий тур в Мелбет-Первой лиги стартовал матчем между «Балтикой» и «Уфой». Именитые коллективы пока не побеждали в новом сезоне. Не смогли они прервать печальную серию и сегодня.

На 33-й минуте Амир Мохаммад слева с дальней дистанции пробил по воротам, случился рикошет от ноги защитника, и мяч прилетел в левую штангу. А гости ответили голом: Артём Гуренко слева получил мяч и с двадцати метров хлёстко пробил в дальний угол, а голкипер в прыжке достать сферу не смог - 0:1.

В начале второго тайма могла забивать Никита Глушков, он слева вошёл в штрафную площадь и с 12 метров пробил немного выше перекладины. В следующей атаке Алекс Фернандес справа навесил на Сергея Пряхина, который головой пробил в левую штангу, от которой мяч заскочил в сетку - 1:1.

«Уфа» с двумя очками занимает 12-е место, у соперника на один балл больше.