Аттият-Аллах вернулся в «Сочи» после самовольного отъезда

Недавно защитник Яхья Аттият-Аллах самовольно покинул расположение «Сочи». Теперь футболист вернулся, о чём рассказал Дмитрий Рубашко, который в сочинском клубе занимает пост генерального директора. При этом Аттият-Аллах вряд ли останется в «Сочи» по итогам летнего трансферного окна.

«Вернулся ли Аттият-Аллах в расположение клуба? Да. Будущее? Есть предложения по его аренде», - цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Яхья Аттият-Аллах оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 2,2 миллиона евро. «Сочи» 29-летний марокканец представляет с февраля.