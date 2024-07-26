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Аттият-Аллах вернулся в «Сочи» после самовольного отъезда

26 Июля 2024 • 18:28 Комментировать
Сочи
...
СКА-Хабаровск
28.07 19:00

Недавно защитник Яхья Аттият-Аллах самовольно покинул расположение «Сочи». Теперь футболист вернулся, о чём рассказал Дмитрий Рубашко, который в сочинском клубе занимает пост генерального директора. При этом Аттият-Аллах вряд ли останется в «Сочи» по итогам летнего трансферного окна.

«Вернулся ли Аттият-Аллах в расположение клуба? Да. Будущее? Есть предложения по его аренде», - цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Яхья Аттият-Аллах оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 2,2 миллиона евро. «Сочи» 29-летний марокканец представляет с февраля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко Яхья Аттият-Аллах ещё теги

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СОЧИ СКА-ХАБАРОВСК
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