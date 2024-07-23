Главный тренер новороссийского «Черноморца» Вадим Гаранин может покинуть свой пост.

По информации Metaratings, внутри клуба сложилась непростая ситуация. Гаранин не пользуется поддержкой от гендира команды Максима Пономарёва. Ближайшие два матча Мелбет-Первой лиги станут для специалиста определяющими, в них «Черноморец» сыграет против «Урала» и «Балтики».

Конкретного кандидата на смену Гаранина в «Черноморце» пока нет, однако в шорт-листе на случай его увольнения фигурирует Андрей Талалаев.

Отметим, что начал новый сезон «Черноморец» с двух поражений подряд – от «Арсенала» (0:1) и «Чайки» (1:2).