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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» хочет подписать нового полузащитника

23 Июля 2024 • 13:00 Комментировать

Полузащитник «Блэк Старз» Мамаду Камара, который выступает на правах аренды за молдавский клуб «Милсами», может трудоустроиться в России. Интерес к нему проявляет «Торпедо».

Согласно сведениям Metaratings.ru, процесс переговоров по трансферу усложняется тем, что у игрока действующий арендный договор с «Милсами». Тем не менее, «автозаводцы» продолжают вести переговоры с «Блэк Старз».

23-летний полузащитник сыграл 56 матчей за молдавскую команду во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

В новом сезоне Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало четыре балла в двух турах и занимает четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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