«Торпедо» хочет подписать нового полузащитника

Полузащитник «Блэк Старз» Мамаду Камара, который выступает на правах аренды за молдавский клуб «Милсами», может трудоустроиться в России. Интерес к нему проявляет «Торпедо».

Согласно сведениям Metaratings.ru, процесс переговоров по трансферу усложняется тем, что у игрока действующий арендный договор с «Милсами». Тем не менее, «автозаводцы» продолжают вести переговоры с «Блэк Старз».

23-летний полузащитник сыграл 56 матчей за молдавскую команду во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

В новом сезоне Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало четыре балла в двух турах и занимает четвертое место в таблице.