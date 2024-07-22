«Ротор» не смог дожать «Торпедо»

Стартовавшие с побед в новом сезоне Мелбет-Первой лиги «Ротор» и «Торпедо» провели матч второго тура. Гости повели после первой серьезной атаки - из центра поля последовала отличная подача на левый край штрафной площади от Даниила Шамкина, Игорь Горбунов оторвался от защитников «Ротора», спокойно обработал мяч и затем уверенно переиграл вратаря - 0:1. Сразу же волгоградцы провели хорошую атаку по левой половине поля, Евгений Болотов ворвался в штрафную площадь, но всё же немного потерял в темпе, кипер в свою очередь быстро сократил дистанцию и в итоге смог спасти свою команду после удара по воротам.

После перерыва с правого фланга последовал заброс к радиусу штрафной площади «Торпедо», Владислав Тюрин и Болотов довели мяч до левого угла штрафной площади, а Дмитрий Прищепа в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Вскоре Тюрин подкараулил отскок мяча в центре штрафной площади после подачи с правого фланга, в касание Владислав пробил в левый угол ворот, перекладина спасла «Торпедо». Еще атака «Ротора» - Прищепа из аута с левого фланга сильно вбросил мяч на ближний край штрафной площади, далее Алексей Шумских сделал скидку ближе к правому краю штрафной площади, Болотов оказался без опеки, Евгений подработал мяч и затем точно пробил в левый угол ворот - 1:1.

В итоге ничейный результат, у соперников по четыре очка на старте сезона.