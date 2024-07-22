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Мелбет-Первая лига

«Ротор» не смог дожать «Торпедо»

22 Июля 2024 • 19:59 Комментировать (1)
Ротор
1:1
Торпедо Москва

Стартовавшие с побед в новом сезоне Мелбет-Первой лиги «Ротор» и «Торпедо» провели матч второго тура. Гости повели после первой серьезной атаки - из центра поля последовала отличная подача на левый край штрафной площади от Даниила Шамкина, Игорь Горбунов оторвался от защитников «Ротора», спокойно обработал мяч и затем уверенно переиграл вратаря - 0:1. Сразу же волгоградцы провели хорошую атаку по левой половине поля, Евгений Болотов ворвался в штрафную площадь, но всё же немного потерял в темпе, кипер в свою очередь быстро сократил дистанцию и в итоге смог спасти свою команду после удара по воротам.

После перерыва с правого фланга последовал заброс к радиусу штрафной площади «Торпедо», Владислав Тюрин и Болотов довели мяч до левого угла штрафной площади, а Дмитрий Прищепа в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Вскоре Тюрин подкараулил отскок мяча в центре штрафной площади после подачи с правого фланга, в касание Владислав пробил в левый угол ворот, перекладина спасла «Торпедо». Еще атака «Ротора» - Прищепа из аута с левого фланга сильно вбросил мяч на ближний край штрафной площади, далее Алексей Шумских сделал скидку ближе к правому краю штрафной площади, Болотов оказался без опеки, Евгений подработал мяч и затем точно пробил в левый угол ворот - 1:1.

В итоге ничейный результат, у соперников по четыре очка на старте сезона.

Протокол игры  
Ротор1:1Торпедо Москва
  17'Горбунов Игорь (0:1)
(1:1) Болотов Евгений66'  
Чагров НикитаШвецов МаксимШумских АлексейПрищепа ДмитрийСемёнов Андрей ИгоревичЗавезён Юрий  45' 46' (Плотников Никита ( 46') Пяткин Иван 63' (Соколов Игорь ( 63') Тюрин ВладиславМальцев МихаилБолотов ЕвгенийМорозов Владислав III 63' (Агеев Михаил ( 63')
Запасные: Донцов КириллКамлашев ДаниилШильников ГлебУсанов АлексейАверкиев ВадимМухин Евгений
Бабурин ЕгорИваньков АлександрБородин Сергей АлексеевичРоганович БоянШевченко ГлебШамкин ДаниилГорбунов ИгорьНетфуллин РавильЧервяков РусланЧурич Марио 66' (Корян Аршак ( 66') Максимов Максим 65' (Апонса Вилинтон ( 65')
Запасные: Шитов ВиталийЧупаёв АлександрДанилкин ЕгорГалкин ВладиславВолков МихаилБайтуков РусланКоновалов ИгорьКостин АндрейМанелов ИраклийНасыров Исламжан
22 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ротор

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11:21
Ставка и прогноз на матч Ротор — Торпедо Первой лиги России — 22 июля 2024
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Комментарии (1) Все комментарии
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kos34rus
22 Июля 2024 в 20:41
Торрррррррррпэээдооо Москва !!!!!!
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