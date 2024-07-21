Тренер «Сочи» Морено: «Если мы будем играть таким образом, то не будем явными кандидатами на выход в РПЛ»

Наставник «Сочи» Роберт Морено высказался после ничейного результата в матче с «Балтикой».

Игра второго тура Мелбет-Первой лиги завершилась со счетом 1:1. Стоит сказать, что в первом матче «Сочи» проиграл «Уралу» (0:2).

«Очевидно, что, если мы будем играть таким образом — мы не будем явными кандидатами на выход в Премьер-лигу. Нам нужно прибавлять в последующих играх», — заявил Морено журналистам.

В третьем туре второго по силе российского дивизиона «Сочи» примет на своем поле «СКА-Хабаровск». Встреча между командами пройдет 28 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.