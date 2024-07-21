Агент Дркушича подтвердил интерес «Севильи»

К словенскому защитнику «Сочи» действительно есть интерес со стороны «Севильи». Об этом сообщил агент игрока Младен Ратковица.

Ранее была информация, что Ваня Дркушич договорился об условиях личного соглашения с испанским клубом.

- Могу подтвердить, что интерес со стороны «Севильи» к Дркушичу действительно есть, - цитирует агента 24-летнего защитника «Матч ТВ».

Дркушич принадлежит сочинскому клубу с зимы 2022 года. В прошлом сезоне он 24 раза появлялся на поле, но не отметился забитыми мячами. По итогам сезона «Сочи» вылетел в Первую лигу.