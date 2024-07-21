«Чайка» на 90-й минуте вырвала победу над «Черноморцем»

В заключительном на сегодня матче второго тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» и «Чайка» бились за дебютную победу в новом сезоне. Удивительно, но первый тайм получился сонным, а вот вторая половина порадовала болельщиков. Мераби Уридия слева прострелил к дальней штанге, где Илья Родионов с четырёх метров пробил выше перекладины. Алан Хабалов справа сделал пас в штрафную площадь на Родионова, перевод Ильи в центр замыкал Антон Антонов, но с линии вратарской площади не смог пробить в створ. А вот гости использовали свой момент - Никита Маляров от углового флага навесил к дальней штанге, Эльдияр Зарыпбеков сделал скидку в центр на Владислава Руденко, который сделал принял мяч на грудь и с десяти метров пробил в перекладину, от которой мяч отскочил в сетку - 0:1. Уридия справа прорвался к воротам и с семи метров пробил в дальний угол, а вратарь сумел среагировать и мяч отбил. «Черноморец» отыгрался в концовке - Магомед Мусалов справа прострелил к воротам, где Хабалов в окружении соперников сумел переправить мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте Кожедуб справа с двадцати пяти метров пробил в дальнюю штангу. Аут бросили гости, Данил Пятибратов сыграл на Руденко, который головой переправил мяч на Александра Хохлачёва, а тот также головой вывел «Чайку» вперёд.

1:2, «Чайка» набрала четыре очка, соперник пока без баллов.