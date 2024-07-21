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Мелбет-Первая лига

«Чайка» на 90-й минуте вырвала победу над «Черноморцем»

21 Июля 2024 • 21:37 Комментировать
Черноморец Нв
1:2
Чайка

В заключительном на сегодня матче второго тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» и «Чайка» бились за дебютную победу в новом сезоне. Удивительно, но первый тайм получился сонным, а вот вторая половина порадовала болельщиков. Мераби Уридия слева прострелил к дальней штанге, где Илья Родионов с четырёх метров пробил выше перекладины. Алан Хабалов справа сделал пас в штрафную площадь на Родионова, перевод Ильи в центр замыкал Антон Антонов, но с линии вратарской площади не смог пробить в створ. А вот гости использовали свой момент - Никита Маляров от углового флага навесил к дальней штанге, Эльдияр Зарыпбеков сделал скидку в центр на Владислава Руденко, который сделал принял мяч на грудь и с десяти метров пробил в перекладину, от которой мяч отскочил в сетку - 0:1. Уридия справа прорвался к воротам и с семи метров пробил в дальний угол, а вратарь сумел среагировать и мяч отбил. «Черноморец» отыгрался в концовке - Магомед Мусалов справа прострелил к воротам, где Хабалов в окружении соперников сумел переправить мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте Кожедуб справа с двадцати пяти метров пробил в дальнюю штангу. Аут бросили гости, Данил Пятибратов сыграл на Руденко, который головой переправил мяч на Александра Хохлачёва, а тот также головой вывел «Чайку» вперёд.

1:2, «Чайка» набрала четыре очка, соперник пока без баллов.

Протокол игры  
Черноморец Нв1:2Чайка
  64'Руденко Владислав (0:1)
(1:1) Хабалов Алан83'  
  90'Хохлачёв Александр (1:2)
Фролкин ДаниилКрасильниченко Олег  77' 79' (Мусалов Магомед ( 79') Стежко Виталий 61' (Фомин Денис ( 61') Чичинадзе АнриБезчаснюк Александр 46' (Уридия Мераби ( 46') Иванов Егор 64' (Кротов Вячеслав ( 64') Енин Иван  50'Ланин ОлегАнтонов АнтонРодионов ИльяОкладников Андрей 46' (Хабалов Алан ( 46')
Запасные: Будачёв ИванНикифоров НикитаСтолбов КириллКумбурович НиколаРебров ДмитрийГурченко ДаниилЯковлев Дмитрий
Штепа МихаилПелих ДанилКармаев НикитаНестеров Александр  43'Пивоваров Дмитрий  78'Бамматгереев Муслим 55' (Руденко Владислав ( 55') Зарыпбеков Эльдияр  31'Янов Данила 60' (Маляров Никита ( 60'  70') Кожедуб СвятославХохлачёв АлександрБиблик Станислав 72' (Ибрагимов Камиль ( 72')
Запасные: Котов ДмитрийИвашин АндрейКозаченко ОлегНиколаев ОлегЕвдокимов АндрейПятибратов ДанилХоданович АндрейЧерняков Даниил
21 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Чайка

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09:41
Актуальный прогноз и ставка на матч Черноморец — Чайка Первой лиги России — 21 июля 2024
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