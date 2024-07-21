«Сочи» с «Балтикой» забили по голу и остаются без побед в новом сезоне

«Сочи» провёл второй матч подряд против экс-соперников по Премьер-лиге. После 0:2 от «Урала» южане принимали дома «Балтику». К сожалению, мегамоменты были редки в этом поединке. В середине первого тайма серия угловых у «Сочи», и Кирилл Кравцов пробил в перекладину, но тут же зафиксирован офсайд. И все же сочинцы своего добились. Сауль Гуарирапа закинул мяч в штрафную, от соперника он докатился до Руслана Барта, а тот пробил мимо голкипера, выбежавшего на перехват, - 1:0. «Балтика» отыгралась на экваторе второго тайма - Никита Глушков подал мяч в штрафную, а Кирилл Маляров в касание перевёл мяч в сетку головой (1:1). В самой концовке неприкрытый Глушков от линии штрафной пульнул чуть выше перекладины.

Сочинцы набрали первое очко, у соперника - два.