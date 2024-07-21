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«Сочи» с «Балтикой» забили по голу и остаются без побед в новом сезоне

21 Июля 2024 • 21:01 Комментировать
Сочи
1:1
Балтика
окончен

«Сочи» провёл второй матч подряд против экс-соперников по Премьер-лиге. После 0:2 от «Урала» южане принимали дома «Балтику». К сожалению, мегамоменты были редки в этом поединке. В середине первого тайма серия угловых у «Сочи», и Кирилл Кравцов пробил в перекладину, но тут же зафиксирован офсайд. И все же сочинцы своего добились. Сауль Гуарирапа закинул мяч в штрафную, от соперника он докатился до Руслана Барта, а тот пробил мимо голкипера, выбежавшего на перехват, - 1:0. «Балтика» отыгралась на экваторе второго тайма - Никита Глушков подал мяч в штрафную, а Кирилл Маляров в касание перевёл мяч в сетку головой (1:1). В самой концовке неприкрытый Глушков от линии штрафной пульнул чуть выше перекладины.

Сочинцы набрали первое очко, у соперника - два.

Протокол игры  
Сочи1:1Балтика
(1:0) Барт Руслан32'  
  68'Маляров Кирилл (1:1)
Рудаков МаксимМакарчук Артём 77' (Фёдоров Захар ( 77') Литвинов ВячеславМарсело Алвеш  10'Заика КириллКравцов Кирилл 85' (Лёвин Владислав ( 85') Начо СааведраМакаров Анатолий 57' (Лазарев Владислав ( 57') Крамарич Мартин 56' (Магаль Руслан ( 56') Барт Руслан 77' (Сафронов Илья ( 77') Гуарирапа Сауль  35'
Запасные: Хежев АстемирБурмистров НикитаСуслов КириллКожемякин ОлегМартовой ДаниилЗаболотный НиколайШагиахметов Руслан
Бориско МаксимГассама Натан  30'Осипов АлександрАндраде КевинМохаммад Амир 87' (Терентьев Денис ( 87') Луна Диего 46' (Маляров Кирилл ( 46') Капленко Кирилл 72' (Аванесян Тигран ( 72') Саусь Владислав 55' (Никишин Кирилл ( 55') Пряхин Сергей  84'Глушков Никита АндреевичСтефанович Илья 55' (Фернандес Алекс II ( 55'  90')
Запасные: Свинов ИльяТитков НиколайКамаев НиколайЛюбаков ЕгорПетров ИльяАрбузов Ярослав
21 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
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