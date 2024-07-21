«Нефтехимик» в большинстве добыл волевую победу над «Уфой»

«Уфа» забила первый гол после возвращения в Мелбет-Первой лиги и была близка к победе над «Нефтехимиком», но провалила концовку и уступила хозяевам.

На седьмой минуте штрафной удар на левом фланге заработали нижнекамцы, подача от Данилы Емельянова, удар головой Максима Петрова - опасно, и мяч по дуге ушёл в перекладину. Тут же привезли сами себе хозяева - длинный заброс на линию штрафной площади, пошёл на мяч вратарь, принял игровой снаряд коленом, но в момент приёма столкнулся со своим одноклубником, оказались оба газоне... А Роману Пасевичу только и оставалось, что мяч забрать и покатить в ворота - 0:1. Саид Алиев убежал в контратаку, вошёл в чужую штрафную площадь, с правой ноги в верхний ближний угол пробил, кипер гостей перевёл мяч на угловой.

На 60-й минуте уфимцы остались вдесятером - в 30 метрах от своих ворот фол последней надежды от Дениса Кутина. Удар с 20 метров от Ситдикова, но мяч рикошетом от соперника попал в штангу, а вратарь «Уфы» только взглядом провожал мяч. Еще момент у хозяев, и кипер потащил два удара подряд с 15-17 метров.

На 80-й минуте подача со стандарта, удар головой Султана Джамилова в штангу, мяч отскочил к Алиеву, который с метра занёс мяч в сетку ворот соперника - 1:1. На 88-й минуте снова стандарт (угловой), Константин Шильцов головой подправил мяч, а Шоркин ногой подкорректировал траекторию его полета, и мяч ударился о землю, после чего влетел в дальний угол ворот - 2:1.

«Нефтехимик» выиграл второй матч подряд. У соперника одно очко.