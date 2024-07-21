Дркушич прокомментировал информацию о договорённости с «Севильей»

В прессе появилась информация о том, что защитник «Сочи» Ваня Дркушич договорился о контракте с «Севильей». Сам 24-летний словенец дал комментарий на этот счёт.

«Я сейчас жду, как клубы между собой договорятся. Всем понятно, что из «Севильи» есть интерес. Но я пока ни с кем не договорился. Чемпионат Испании – один из лучших в мире, мне интересно будет там играть», - цитирует Дркушича Metaratings.

Отметим, что Ваня Дркушич оценивается экспертами авторитетного портала Transfermarkt в 3,5 миллиона евро. Этим летом защитник выступил за сборную Словении на чемпионате Европы – Дркушич отыграл четыре полных матча.

Добавим, что за «Сочи» Дркушич выступает с конца января 2022 года.