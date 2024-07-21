Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе игрока в «Севилью».

Ранее появилась информация, что 24-летний защитник договорился по условиям личного контракта с испанским клубом.

— Мы ведем переговоры с несколькими командами, в ближайшее время мы увидим, к чему это все приведет, — заявил агент.

Действующий трудовой договор Дркушича с «Сочи» рассчитан до конца июня 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в три с половиной миллиона евро.